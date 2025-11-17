Nasce la Comunità dell’Italofonia: a Roma la Prima Conferenza internazionale

l 19 novembre 2025 a Roma a Villa Madama, a partire dalle 10, si terrà la Prima Conferenza internazionale dell’Italofonia, evento che sancirà ufficialmente la nascita della “Comunità dell’Italofonia”.

Il Vertice dell’Italofonia rappresenta il culmine di un percorso istituzionale iniziato nel 2025 con la Prima Conferenza delle scuole italiane all’estero il 14 aprile 2025, seguita dalla V Edizione degli Stati Generali della Lingua Italiana nel Mondo (16 aprile 2025) e dalla recente XXV Settimana della Lingua Italiana nel Mondo (13-19 ottobre 2025) dedicata al tema “Italofonia: lingua oltre i confini”. L’iniziativa si inserisce nella più ampia strategia di diplomazia culturale del Governo italiano, volta a rafforzare la promozione della lingua e della cultura italiana nel mondo, facendo dell’italiano “una lingua di pace e valori condivisi”, come sottolineato negli incontri diplomatici degli ultimi mesi.

I partecipanti

La Conferenza mira a costituire ufficialmente una “Comunità dell’Italofonia” che riunisca Stati e rappresentanze della società civile accomunati dall’interesse e dalla passione per la lingua italiana. Tra i Paesi invitati ci sono la Svizzera, dove l’italiano è lingua ufficiale, e il Vaticano, e l’invito è esteso a tutti quei territori dove l’italiano mantiene una presenza significativa, prevedendo la partecipazione di oltre 20 Paesi. Significativo il programma degli interventi e delle presenze alla Conferenza, interverranno infatti tra gli altri, i ministri italiani degli Esteri Antonio Tajani, dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, la Presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola in videomessaggio, il Presidente della Società Dante Alighieri Andrea Riccardi, il Vice Primo Ministro sloveno Matej Arcon, la Ministra degli Esteri romena Oana Toiu, la Ministra degli Esteri kosovara Donika Gervalla Schwarz, il Ministro degli Esteri somalo Abdisalam Abdi Ali, la sottosegretaria di Stato per l’Istruzione e il merito Paola Frassinetti.

Le fasi della Conferenza

Durante la conferenza sarà istituita la Comunità dell’Italofonia, un nuovo forum di cooperazione internazionale volto a riunire le varie realtà nazionali e internazionali, italofone a livello mondiale. La Comunità dell’Italofonia intende promuovere il dialogo politico e la cooperazione internazionale, la valorizzazione degli scambi e dei legami tra le società civili e le persone italofone, lo sviluppo delle relazioni culturali, scientifiche e accademiche tra i suoi membri e la diffusione, promozione e tutela della lingua italiana nel mondo.

Si svolgeranno tre sessioni tematiche, per declinare il concetto di italofonia come comunità di valori e dialogo, come motore di sviluppo e crescita e come diplomazia culturale. La vera sfida sarà capire se l’Italia avrà la forza e la costanza per mantenere la Comunità nel tempo riempiendola di significato, attraverso la cooperazione a livello scientifico e accademico in una comunità basata sulla lingua italiana.