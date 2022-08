Nel quartiere di Camilleri, a Burgio tre giorni con Montalbano. Lectio magistralis, concerti e libri per i ragazzi

Tre giorni dedicati ad Andrea Camilleri. Il Comune di Burgio, in provincia di Agrigento, intitolerà una piazza dove , il 22, 23 e 24 agosto si svolgeranno numerose iniziative culturali: dalle lectio magistralis alla presentazione di libri, dalla proiezione di video alla donazione di libri, dai concerti musicali alla degustazione di cibi della cucina di Montalbano.

La piazza “Andrea Camilleri” sarà inaugurata dall’attore Angelo Russo, alias Agatino Catarella, l’agente fidato del commissario Montalbano nella fiction. Martedì 23 una Lectio magistralis sulla lingua di Camilleri del Prof. Emerito di Linguistica e di Filosofia del linguaggio dell’Università degli Studi di Palermo, Franco Lo Piparo. Mercoledì 24 la presentazione del romanzo Don Chisciotte in Sicilia, che richiama la figura del Commissario Montalbano, del giovane scrittore agrigentino Roberto Mandracchia, tra i 10 libri consigliati, di recente, dal Corriere della Sera.

Iniziative di valore anche per i giovani che riceveranno in dono dei libri di Camilleri. “L’obiettivo – spiega Vito Ferrantelli, dirigente scolastico, presidente del Consiglio comunale e direttore del Museo della ceramica di Burgio – è quello di avvicinare i giovani alla cultura, stimolare in loro la passione per lettura e, nel contempo, favorire e approfondire la conoscenza degli scrittori della nostra terra”.