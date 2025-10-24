Nidi e asili, unirli si può: lo studio Indire sulla rivoluzione dello 0-6 anni. Le parole dell’esperta

Dal 22 ottobre e fino al 24, ha luogo lo spin off di Fiera Didacta, l’edizione Trentino. L’evento si tiene a Riva Del Garda.

Alessia Rosa, ricercatrice INDIRE, ha presentato un interessante progetto a Didacta Italia. Ai microfoni della Tecnica della Scuola, ha raccontato di approfondimenti e studi focalizzati sulla fascia di crescita e formazione 0-6 anni. Il suo lavoro si concentra in particolare sull’istituzione del Sistema Integrato 0-6 anni, normato dalla legge del 2017, che ha avuto il merito di accorpare e mettere in comunicazione due sistemi (il 0-3 e il 3-6) che storicamente “non si parlavano”.

La più grande innovazione introdotta da questa legislazione è la configurazione dei Poli 0-6. A quasi dieci anni dall’introduzione della legge, INDIRE ha lanciato la prima indagine per comprendere come il territorio nazionale stia rispondendo a questa innovazione. L’indagine esplora quattro macroaree cruciali per il funzionamento del sistema: gli spazi, le pratiche, la considerazione del sistema e le pratiche di supporto al pensiero divergente e alla creatività. I dati raccolti permetteranno a educatrici e insegnanti di fornire un feedback essenziale sul territorio italiano. Nonostante l’entusiasmo manifestato da educatrici e maestre della scuola dell’infanzia, l’implementazione del sistema integrato in Italia è ancora “a macchia di leopardo”. Esistono sia sperimentazioni molto datate, precedenti alla legge, sia istituzioni di nuova istituzione.

Questa disomogeneità si riflette anche nella presenza di nidi. In alcune aree, la loro presenza è numericamente esigua. L’ampliamento della presenza dei nidi è uno degli obiettivi principali, cercando di avvicinarsi alla percentuale del 33% individuata dagli obiettivi di Barcellona, un traguardo raggiunto ampiamente in alcune zone, ma decisamente non in altre.

Il sistema integrato non è solo una riorganizzazione amministrativa, ma risponde a una cruciale esigenza didattica: garantire la continuità. Senza una continuità strutturata, un bambino di tre anni che arriva dal nido avendo acquisito competenze (come, ad esempio, “imparato a dare l’acqua ai suoi compagni”) rischia di non vederle riconosciute all’ingresso nella scuola dell’infanzia, tornando potenzialmente a essere considerato “piccolo”. La prospettiva del sistema integrato, invece, risponde al riconoscimento delle competenze acquisite dal bambino, mirando a guardare alla sua crescita dagli 0 ai 6 anni in modo strutturato, con uno sguardo verticale e orizzontale rispetto al territorio.

