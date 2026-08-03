Registrati
Diretta video

Prima Ora notizie del 3 agosto

Docenti
03.08.2026

Nomine supplenze 2026/2027: quando si può ritirare la domanda? Risponde l’esperto

Daniele Di Frangia
Google Logo Aggiungi come fonte preferita su Google

Entro quando è possibile orientativamente ritirare l’istanza delle 150 preferenze? Questa la domanda di un ascoltatore nel corso della diretta della Tecnica risponde live. A rispondere l’esperto di normativa scolastica prof. Lucio Ficara:

“Negli anni passati il termine è stato verso il 22-24 agosto. Consiglio per il 20 agosto di ritirarla, cioè subito dopo ferragosto di ritirare eventualmente la domanda qualora si è stati soddisfatti nelle assegnazioni provvisorie o comunque si ha la certezza di essere soddisfatti in tali assegnazioni provvisorie se sei docente di ruolo. Se invece sei docente precario, non capisco il motivo del ritiro della domanda. Comunque la data è più o meno quella del dopo ferragosto”.

nomine supplenzeRitiro domandasupplenze

150 preferenze Gps 2025: quando si avranno gli esiti? Risponde l’esperto

150 preferenze Gps 2025: le cattedre orarie esistono per infanzia e primaria? Risponde l’esperto

150 preferenze Gps 2025: indicare i tre tipi di contratto separatamente o in unica stringa? Risponde l’esperto

150 preferenze Gps 2025: come compilare la domanda per un contratto economicamente più conveniente? Risponde l’esperto

Supplenze Gps 150 preferenze, gli errori più comuni nella compilazione della domanda: ecco come evitarli

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie personale ATA 2026/27: domande via pec entro il 4 agosto 2026

Lara La Gatta

Temptation Island, una docente: “Tossicità spettacolarizzata. È un gioco? Li abbiamo visti i risultati di 40 anni di tv”. Il post virale

Redazione

La “maturità” è ormai un lontano e sbiadito ricordo

Andrea Ceriani

Soldi alle scuole per premiare i docenti più meritevoli e innovativi: accade in Trentino

Redazione
vai alla ricerca avanzata