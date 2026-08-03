Nomine supplenze 2026/2027: quando si può ritirare la domanda? Risponde l’esperto

Entro quando è possibile orientativamente ritirare l’istanza delle 150 preferenze? Questa la domanda di un ascoltatore nel corso della diretta della Tecnica risponde live. A rispondere l’esperto di normativa scolastica prof. Lucio Ficara:

“Negli anni passati il termine è stato verso il 22-24 agosto. Consiglio per il 20 agosto di ritirarla, cioè subito dopo ferragosto di ritirare eventualmente la domanda qualora si è stati soddisfatti nelle assegnazioni provvisorie o comunque si ha la certezza di essere soddisfatti in tali assegnazioni provvisorie se sei docente di ruolo. Se invece sei docente precario, non capisco il motivo del ritiro della domanda. Comunque la data è più o meno quella del dopo ferragosto”.