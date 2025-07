150 preferenze Gps 2025: come compilare la domanda per un contratto economicamente più conveniente? Risponde l’esperto

Fino alle ore 14:00 del 30 luglio 2025 è possibile fare la scelta relativa alle 150 preferenze Gps.

La procedura per la scelta delle sedi prevede due tipi di richieste: una volta a ottenere una supplenza annuale con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo; una seconda procedura, volta a ottenere una supplenza annuale fino al 31 agosto o fino al 30 giugno.

Di tutto questo abbiamo parlato nel corso della diretta della Tecnica risponde live di martedì 22 luglio alle ore 16,30. Ospite Attilio Varengo, segretario nazionale Cisl Scuola.

Come compilare le preferenze per privilegiare il contratto economicamente più conveniente

A questa domanda l’esperto ha risposto: “Prendiamo l’esempio di due scuole (A e B) con un posto al 30 giugno nella scuola A e un posto al 31 agosto nella scuola B. Se si compila Scuola A 30 giugno, Scuola B 30 giugno, Scuola A 31 agosto, Scuola B 31 agosto, l’algoritmo attribuirà immediatamente il 30 giugno alla Scuola A se disponibile, anche se c’era un 31 agosto nella Scuola B. La soluzione migliore per intercettare il contratto più conveniente dal punto di vista economico potrebbe essere: Scuola A 31 agosto, Scuola B 31 agosto, Scuola A 30 giugno, Scuola B 30 giugno. In questo modo l’algoritmo cercherà prima tutti i 31 agosto e poi tutti i 30 giugno. Tuttavia, non è solo l’aspetto economico che conta, ma anche quello logistico (distanza della scuola). La risposta non è univoca e deve essere calata sulla singola persona”.

RIVEDI LA DIRETTA

Domande e risposte della diretta



✅ (00:00) INTRODUZIONE

✅ (14:45) Spezzone con completamento su provincia: l’algoritmo lo accoppia anche con gli spezzoni in cui si è dichiarato completamento su distretto o comune? Ci sono pareri discordanti in merito.

✅ (16:40) in sez.5 metto le scuole con prima 30/06 poi 31/08, poi ripeto con i spezzoni.Devo flaggare anche nella sez. 2 tutti i contratti?In sez.2 non posso inserire prima 30/06 e poi 31/08,è un errore?

✅ (20:45) Ma le COE esistono per infanzia e primari?

✅ (26:10) Lo spezzone è vincolante per poter partecipare alla mini call veloce ? Oppure inserirlo per ultimo dopo provincia?

✅ (28:50) Se in una preferenza chiedo spezzone su provincia e completamento territoriale scuola, nel caso il sistema mi assegni uno spezzone, il completamento avviene nella stessa scuola se disponibile?

✅ (30:45) Riconferma sostegno:se rimane un posto con cattedra diversa da quella indicata per la riconferma ,si può partecipare ugualmente al bollettino uno o si è esclusi? Inoltre conviene indicare anche un tipo di contratto diverso da quello per il quale si è riconfermati?

✅ (35:20) SONO RIMASTA IN SOSPESO CON LA DOMANDA. CHIDEVO SE FOSSE MEGLIO 8NDICARE I TRE TIPI DI CONTRATTO SEPARATAMENTE O IN UN’UNICA STRINGA.

✅ (38:50) lo scorso anno ho compilato la domanda per le preferenze ma l’algoritmo mi ha saltata, dunque avrò fatto qualche errore. Posso ricompilare la domanda anche quest’anno?

✅ (39:50) Le tempistiche sono le seguenti? entro il 22 agosto esiti assegnazioni provvisorie. Entro il 31 agosto conferma insegnanti di sostegno, prima settimana di settembre primo bollettino GPS? È verosimile?

✅ (41:00) La domanda cartacea di ap va inviata a usp di titolarità o di destinazione? se nel comune di ricong. non c’e la mia cdc posso indicare come prima pref. la scuola sita nel comune più vicino?

✅ (42:20) Ho avuto la continuità sul sostegno per un numero parziale di ore. Per avere la cattedra intera NON devo selezionare “spezzone” nel riquadro della continuità?

✅ (43:15) Che probabilità vi e’ che ci sia la minicall veloce in qualche regione, considerato che la prima fascia della Gps e’ ormai presente ovunque e che ci saranno le immissioni straordinarie da Gps?

✅ (45:40) Eventualmente il posto a ruolo fosse disponibile in una scuola non inserita tra le preferenze, questa è RINUNCIA AUTOMATICA. Ma NON perdo la possibilità di essere chiamata da GPS, è corretto?