Non indossa bene la mascherina e il prof lo schiaffeggia

In un Istituto superiore del salernitano, siccome l’alunno in classe non indossava bene la mascherina, è stato regolarmente schiaffeggiato dal suo prof. Senonché la lezione di educazione civica del prof è stata filmata da alcuni compagni di classe ed è diventata virale su WhatsApp.

Nelle immagini infatti si vede il docente tirare un violento schiaffo al ragazzo e poi strattonarlo per i capelli. «Sbagli tu e sbaglio pure io», si sarebbe giustificato prima del gesto l’insegnante che adesso è finito in un’indagine aperta dai carabinieri, subito contattati dalla dirigente scolastica, per chiarire le cause del gesto.

«Un episodio gravissimo ed ingiustificabile – ha spiegato la preside – saranno adottati tutti i provvedimenti del caso e la scuola si costituirà parte civile».