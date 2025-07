Non servono dichiarazioni demagogiche per risolvere i problemi della scuola

Il gruppo di lavoro PSI scuola ritiene non realizzabile la proposta del Ministro Valditara che ha dichiarato di voler bocciare chi boicotta l’esame orale della maturità. Una proposta dal sapere demagogico e pienamente in linea con quanto è uso fare il governo Meloni. Il PSI scuola propone invece di comunicare agli studenti il voto nel momento in cui, al termine dell’esame orale, è già previsto che gli elaborati scritti vengano mostrati e discussi tra docente e maturando. Tuttavia il PSI scuola sottolinea come la polemica innescata dagli studenti che si sono rifiutati di sostenere l’esame orale rischi di far torto ai tanti ragazzi e alle tante ragazze che si impegnano per portare a termine il percorso di studi secondari e quindi l’esame di stato, consapevoli di fare il proprio bene e quello della società tutta.

Enzo Maraio, Segretario nazionale PSI

Luca Fantò, Responsabile nazionale PSI scuola