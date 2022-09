Non trovano più un’alunna in classe, docenti chiamano i carabinieri: la bimba aveva solo sbagliato aula

Non trovano più un’alunna in classe, docenti chiamano i carabinieri: la bimba...

Una faccenda che poteva avere risvolti tragici e che invece si è risolta nel migliore dei modi, facendo rientrare un allarme fatto scattare da docenti presi dal panico. Tutto si è svolto a Marsala, in provincia di Trapani, come riportato da varie testate come Leggo.it e il Quotidiano di Sicilia.

Il fatto è accaduto ieri, 19 settembre, primo giorno di scuola ufficiale per gli istituti della Sicilia e della Valle d’Aosta, nelle prime ore del mattino, poco dopo il suono della campanella, in una scuola elementare del paese. In quel frangente un’alunna non è stata più trovata all’interno della sua classe. I docenti si sono subito allarmati, così come i genitori della piccola.

Tutto è bene quel che finisce bene

Una maestra si è subito resa conto che la bambina di 6 anni non era mai entrata nella sua classe. Da qui la decisione di cercarla in lungo e in largo sollecitando i carabinieri, che sono subito giunti nel posto. Per fortuna, la situazione si è sbloccata praticamente subito.

La piccola era solo entrata nell’aula sbagliata. Resta da capire su chi dovrebbe ricadere la “colpa” di quello che è stato un piccolo, per fortuna, imprevisto. La bambina è stata regolarmente affidata ai propri insegnanti: chi l’ha persa di vista? Come mai si è trovata in un’altra aula? Perché in quest’altra classe nessuno si è accorto dell’errore?