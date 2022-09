19 settembre: rientro in classe anche per Sicilia e Valle d’Aosta, ma molte scuole hanno anticipato l’apertura dei cancelli

19 settembre: rientro in classe anche per Sicilia e Valle d’Aosta, ma...

Il 19 settembre si completa il rientro a scuola degli studenti e delle studentesse italiane con la riapertura dei cancelli anche in Sicilia e in Valle d’Aosta. Tuttavia bisogna segnalare che in entrambe le regioni l’autonomia scolastica ha fatto sì che nel corso della settimana scorsa molte scuole abbiano anticipato il ritorno in classe rispetto alle date ufficiali del calendario regionale, probabilmente nell’ottica di “recuperare” qualche giorno di vacanza per i numerosi ponti dell’anno.

A seguire il riepilogo dei dati del ministero dell’Istruzione sul rientro a scuola.

Sono 7.286.151 le studentesse e gli studenti tornati sui banchi delle scuole statali nell’anno scolastico 2022/2023, per un totale di 366.310 classi.

I primi a rientrare in aula sono stati, lo scorso 5 settembre, gli alunni e le alunne della Provincia di Bolzano. Da lunedì 12 si è ripartiti ufficialmente, secondo i calendari predisposti a livello regionale, in Abruzzo, Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e nella Provincia di Trento. Il 13 settembre è stata la volta di bambini e ragazzi della Campania. Il 14 settembre le lezioni sono riprese in Calabria, Liguria, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Umbria. Il 15 in Emilia-Romagna, Lazio e Toscana. In coda, il 19 settembre, Sicilia e Valle d’Aosta.