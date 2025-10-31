Non va a scuola da mesi, 17enne trovata chiusa in casa: era riuscita a contattare la sua docente. Padre denunciato

Una ragazza di diciassette anni che da mesi non andava a scuola è stata trovata chiusa in casa: questo quanto avvenuto in provincia di Napoli. Provvidenziale l’intervento di una insegnante, alla quale la ragazza è riuscita a rivolgersi.

Decisivo l’intervento della docente

Come riporta Fanpage, la giovane è riuscita per fortuna a contattare la sua insegnante per chiedere aiuto. Quest’ultima, vista la gravità dell’accaduto, ha contattato le forze dell’ordine. Immediatamente si è attivata la Polizia locale, che assieme alle assistenti sociali ed alla responsabile del Centro Anti Violenza si è recata presso l’abitazione della minore.

L’amara scoperta

Qui, però, la municipale ha trovato la porta di casa e le finestre chiuse ermeticamente. Dopo vari tentativi per capire se le ragazza fosse in casa, la 17enne avrebbe risposto, comunicando che era chiusa in casa da sola senza le chiavi e senza cellulare. Poco dopo, le forze dell’ordine sono riuscite ad accedere all’abitazione con la presenza del genitore.

All’interno hanno ritrovato la ragazza, apparsa intontita, frastornata e molto rigida. Secondo gli investigatori, non si esclude la possibile assunzione di farmaci. Da qui è scattata la denuncia per il padre. Sia la ragazza che il fratellino sono stati collocati presso una struttura protetta, mentre sono in corso le indagini della Procura della Repubblica sull’eventualità di abusi in famiglia.