“Note di merito”, il 19 novembre la manifestazione con i premi assegnati dall’Anp Lazio a chi si è speso per la scuola

Domani, 19 novembre, presso l’Auditorium del Goethe Institut di Roma, si terrà la 14° edizione di “Note di merito”, la manifestazione che l’Associazione Nazionale Presidi del Lazio organizza per premiare chi si è speso per la scuola. Ecco i premi che saranno assegnati in questa edizione:

Il Premio Romei, assegnato a dirigenti, docenti, giornalisti ed altre personalità che si sono distinte nella loro attività professionale e per l’attenzione alle problematiche formative dei giovani. Il Premio Associazione Levi-Montalcini, assegnato a docenti ed istituzioni che si sono distinti per la diffusione della cultura scientifica nella scuola e per la diffusione della conoscenza. Il Premio Fondazione ANP riservato a coloro che si sono distinti per capacità organizzative ed informatiche all’interno degli istituti scolastici e nella progettazione formativa. Il Premio ETW assegnato a personalità che utilizzano le moderne tecnologie in campo formativo, scientifico, medico e nella comunicazione. Il Premio Skuola.net assegnato ad una personalità che riserva particolare attenzione e sostegno agli studenti, alle loro organizzazioni e alle loro scelte.

Saranno assegnate anche borse di studio a studenti di scuola primaria, secondaria e universitari particolarmente meritevoli. A partecipare anche personalità italiane e straniere.