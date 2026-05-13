BreakingNews.
Ascolta le ultime notizie
00:00
00:00
Attualità
13.05.2026

Notizie sulla scuola troppo dispersive? Le newsletter della Tecnica della Scuola per orientarsi senza perdere tempo

Redazione
Google Logo Aggiungi come fonte preferita su Google
Indice
La newsletter giornaliera: tutte le notizie, ogni sera
Newsletter corsi: formazione e aggiornamento professionale
In classe: il venerdì pensato per chi insegna
Dentro l’Amministrazione: aggiornamenti per chi gestisce la scuola
I nostri focus: approfondire, non solo scorrere
Come iscriversi alle newsletter

Circolari, riforme, scadenze, concorsi, didattica, inclusione, intelligenza artificiale, stipendi, graduatorie. Per chi lavora nella scuola, restare aggiornati è diventato quasi un secondo lavoro. E spesso il problema non è la mancanza di informazioni, ma l’eccesso: notifiche continue, social confusi, notizie frammentate.

Per questo La Tecnica della Scuola propone un sistema di newsletter pensato per accompagnare docenti e personale scolastico durante la settimana, con aggiornamenti mirati e contenuti selezionati.

La newsletter giornaliera: tutte le notizie, ogni sera

Per chi vuole avere un quadro completo dell’attualità scolastica, la newsletter giornaliera raccoglie ogni sera le principali notizie pubblicate sul sito: normativa, politica scolastica, concorsi, stipendi, pensioni, didattica e mondo della scuola.

Un modo per recuperare in pochi minuti ciò che durante la giornata può essere sfuggito.

Newsletter corsi: formazione e aggiornamento professionale

La formazione continua è ormai parte integrante del lavoro nella scuola. La newsletter dedicata ai corsi permette di ricevere aggiornamenti periodici sui nuovi percorsi in programma, con informazioni utili su temi didattici, metodologie, inclusione, digitale e preparazione ai concorsi.

In classe: il venerdì pensato per chi insegna

Non solo burocrazia e scadenze. “In classe” è la newsletter del venerdì dedicata soprattutto ai docenti: idee, riflessioni, notizie utili per la didattica e per la vita quotidiana a scuola.

Uno spazio per chi cerca strumenti concreti ma anche spunti per comprendere meglio ciò che sta cambiando dentro le aule.

Dentro l’Amministrazione: aggiornamenti per chi gestisce la scuola

Dirigenti scolastici, DSGA e personale amministrativo devono confrontarsi continuamente con nuove disposizioni, adempimenti e procedure. “Dentro l’Amministrazione”, in arrivo ogni lunedì, seleziona gli aggiornamenti più rilevanti per chi si occupa della gestione scolastica.

I nostri focus: approfondire, non solo scorrere

Alcuni temi meritano più tempo e meno superficialità. “I nostri focus” raccoglie approfondimenti periodici sui temi più discussi del momento: educazione, valutazione, tecnologie, benessere a scuola, rapporto con le famiglie, nuove normative.

Perché informarsi non significa soltanto leggere velocemente una notizia, ma anche avere strumenti per interpretarla.

Come iscriversi alle newsletter

Iscriversi è semplice. Basta registrarsi sul sito della Tecnica della Scuola cliccando sull’icona dell’omino in alto a destra. Una volta completata la registrazione, sarà possibile selezionare e “flaggare” le newsletter di proprio interesse, scegliendo di ricevere soltanto gli aggiornamenti più utili per il proprio lavoro nella scuola.

Newsletter

NotiziePerLaScuola, parte la newsletter del MI: come iscriversi

NotiziePerLaScuola, arriva la newsletter settimanale del M.I.

Tecnica della Scuola Newsletter: per restare sempre aggiornati sui corsi

Tecnica della Scuola, iscriviti alla nostra newsletter per non perderti tutte le notizie

Tecnica della Scuola, la newsletter per essere aggiornato sui nostri corsi

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Esplosivo a scuola, evacuato istituto a Genova: docenti e alunni fatti uscire

Redazione

150 preferenze GPS, cosa succede se non si indicano tutte le sedi?

Lara La Gatta

Meloni: sugli stipendi della scuola il Governo ha dato risposte, 412 euro al mese in più al mese oltre arretrati

Alessandro Giuliani

150 preferenze GPS, quali conseguenze se non si presenta l’istanza dal 16 e il 29 luglio 2026?

Lara La Gatta
vai alla ricerca avanzata