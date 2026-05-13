Notizie sulla scuola troppo dispersive? Le newsletter della Tecnica della Scuola per orientarsi senza perdere tempo

Circolari, riforme, scadenze, concorsi, didattica, inclusione, intelligenza artificiale, stipendi, graduatorie. Per chi lavora nella scuola, restare aggiornati è diventato quasi un secondo lavoro. E spesso il problema non è la mancanza di informazioni, ma l’eccesso: notifiche continue, social confusi, notizie frammentate.

Per questo La Tecnica della Scuola propone un sistema di newsletter pensato per accompagnare docenti e personale scolastico durante la settimana, con aggiornamenti mirati e contenuti selezionati.

La newsletter giornaliera: tutte le notizie, ogni sera

Per chi vuole avere un quadro completo dell’attualità scolastica, la newsletter giornaliera raccoglie ogni sera le principali notizie pubblicate sul sito: normativa, politica scolastica, concorsi, stipendi, pensioni, didattica e mondo della scuola.

Un modo per recuperare in pochi minuti ciò che durante la giornata può essere sfuggito.

Newsletter corsi: formazione e aggiornamento professionale

La formazione continua è ormai parte integrante del lavoro nella scuola. La newsletter dedicata ai corsi permette di ricevere aggiornamenti periodici sui nuovi percorsi in programma, con informazioni utili su temi didattici, metodologie, inclusione, digitale e preparazione ai concorsi.

In classe: il venerdì pensato per chi insegna

Non solo burocrazia e scadenze. “In classe” è la newsletter del venerdì dedicata soprattutto ai docenti: idee, riflessioni, notizie utili per la didattica e per la vita quotidiana a scuola.

Uno spazio per chi cerca strumenti concreti ma anche spunti per comprendere meglio ciò che sta cambiando dentro le aule.

Dentro l’Amministrazione: aggiornamenti per chi gestisce la scuola

Dirigenti scolastici, DSGA e personale amministrativo devono confrontarsi continuamente con nuove disposizioni, adempimenti e procedure. “Dentro l’Amministrazione”, in arrivo ogni lunedì, seleziona gli aggiornamenti più rilevanti per chi si occupa della gestione scolastica.

I nostri focus: approfondire, non solo scorrere

Alcuni temi meritano più tempo e meno superficialità. “I nostri focus” raccoglie approfondimenti periodici sui temi più discussi del momento: educazione, valutazione, tecnologie, benessere a scuola, rapporto con le famiglie, nuove normative.

Perché informarsi non significa soltanto leggere velocemente una notizia, ma anche avere strumenti per interpretarla.

Come iscriversi alle newsletter

Iscriversi è semplice. Basta registrarsi sul sito della Tecnica della Scuola cliccando sull’icona dell’omino in alto a destra. Una volta completata la registrazione, sarà possibile selezionare e “flaggare” le newsletter di proprio interesse, scegliendo di ricevere soltanto gli aggiornamenti più utili per il proprio lavoro nella scuola.