Nuove misure anti-Covid, Cts: niente Dad per chi ha completato il ciclo vaccinale

Sono attese nel pomeriggio le novità in arrivo per le misure anti-Covid a scuola. Novità che riguarderanno le quarantene, la Dad e il Green pass. Alle 16 l’incontro del Cts che insieme al Consiglio dei Ministri di oggi (dopo quello di due giorni fa) andrà a svelare le novità presto in vigore.

L’obiettivo è ridurre le quarantene e la Dad e tornare il più possibile alle lezioni in presenza. Queste le nuove misure che dovrebbero essere approvate. Niente Dad per chi ha completato il ciclo vaccinale o che sono guariti da meno di 120 giorni, indipendentemente dal numero di contagi in classe.

Per i non vaccinati la Dad sarà al massimo di 5 giorni per tutti gli ordini e gradi, l’isolamento per i vaccinati con ciclo completo passerà da 7 a 5 giorni. La durata del Green pass passerà da 9 a 6 mesi. Ipotesi di durata illimitata del certificato verde per chi ha ricevuto le tre dosi. Altra ipotesi quella di non limitare le attività a chi è positivo ma asintomatico.

Rimane la proposta di Dad per i non vaccinati che però non piace ad alcune forze politiche.

Misure per grado di scuola

Secondo fonti Adn Kronos, non ci sarebbe uniformità di misure tra i vari gradi di scuola, ma ulteriori cambiamenti che sconvolgono ulteriormente le certezze dei dirigienti, dei referenti Covid e di chiunque si trova a gestire i casi Covid nelle scuole.

Scuola dell’infanzia

A quanto pare potrebbe accadere che nella scuola dell’infanzia si resti in presenza fino a 5 casi di positività. Dal sesto in poi i bambini andrebbero a casa.

Scuola primaria

A scuola primaria saranno 5 i casi di positività concessi prima che gli alunni non vaccinati vengano mandati in DaD per 5 giorni (mentre i compagni vaccinati resterebbero in classe).

Scuola secondaria

Quanto alla scuola secondaria, sempre Adn Kronos ci informa che fino a 2 positivi resterebbero tutti in classe, mentre dal terzo positivo andrebbero in DaD per 5 giorni tutti i non vaccinati.