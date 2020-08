Nuovi banchi: priorità alle scuole primarie e alle aree dove il contagio è maggiore

Sono stati concordati oggi fra il Commissario straordinario Arcuri, il Ministero e le organizzazioni sindacati i criteri con cui dovranno essere ripartiti i nuovi banchi ordinati dalle scuole.

Le scuole primarie avranno la priorità ma si terrà conto anche dell’indice Rt e della curva del contagio.

Si presterà poi attenzione alla data di apertura delle scuole nelle diverse regioni e al rapporto tra la dotazione da assegnare e gli eventuali spazi incrementali esterni.

Intanto proprio oggi sul sito del Ministero è stato pubblicato l’avviso pubblico per accedere ai 70 milioni di euro destinati agli Enti Locali dal decreto Agosto per l’affitto di spazi e per l’acquisto, il noleggio o il leasing di strutture temporanee da utilizzare per le attività didattiche, per garantire il distanziamento.