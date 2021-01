Nuovo Dpcm, scuola: sospesi i viaggi d’istruzione, i gemellaggi e le visite guidate

Il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con le misure per il contenimento della diffusione del Covid-19, in vigore per le scuole dal 16 gennaio, comprende alcuni divieti relativi ad attività scolastiche.

In particolare, si legge tra le misure del Dpcm, “restano sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO)”.

Tali disposizioni sono efficaci fino al 5 marzo 2021.