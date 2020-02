Obbligo a tre anni? Pronto il progetto del Governo

Una rivoluzione sarebbe prevista per la scuola a partire dalla materna che diventerà obbligatoria, per cui tutti in classe all’età di tre anni. Sembra che la maggioranza voglia mettere a punto un progetto che andrebbe a cambiare completamente la visione della scuola dell’obbligo, considerato che attualmente nella scuola materna statale sono iscritti oltre 900mila bambini, in quella paritarie sono 524mila.

Privato e pubblico

Tra questi ultimi – si legge sul Messaggero- ci sono i bambini le cui famiglie hanno fatto una precisa scelta educativa ma anche quelli per i quali nella statale non c’è posto e quindi devono rivolgersi alle strutture private. Rendere l’asilo obbligatorio significa, quindi, assicurare un posto nella scuola pubblica a tutti, mentre frequentare un asilo pubblico non prevede il pagamento di una retta se non per i costi della mensa per il tempo pieno, quindi si aggira sui 50-100 euro circa al mese a bambino.