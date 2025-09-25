“Occhi su Gaza”: assemblea FLC CGIL per la pace e i diritti in Palestina

Lunedì 29 settembre, dalle ore 8 alle 10, la Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL organizza l’assemblea online “Occhi su Gaza”, un momento di confronto in contemporanea in tutti i luoghi di lavoro della Conoscenza.

Saranno coinvolti lavoratrici e lavoratori di scuola, università, enti di ricerca, istituzioni dell’Alta formazione artistica e musicale, scuole non statali ed enti di formazione professionale.

L’appuntamento si inserisce nel percorso di mobilitazione già avviato con le giornate del 6 e del 19 settembre. Obiettivo: mantenere viva l’attenzione sulla drammatica situazione in Palestina, denunciata dalla FLC CGIL come “genocidio in corso sotto gli occhi di una comunità internazionale troppo spesso assente”.

Il sindacato richiama anche i recenti attacchi contro la Global Sumud Flotilla, sottolineando la necessità di promuovere una cultura della giustizia, del diritto e della pace, soprattutto nei settori della conoscenza.

Nel corso dell’assemblea sono previsti collegamenti in diretta con gli attivisti della Global Sumud Flotilla e con il sindacato dell’istruzione palestinese. Saranno inoltre presentati aggiornamenti sul progetto internazionale di sostegno a docenti e studenti palestinesi “Palestinian Teachers Support. New Female Teachers, Gaza Teachers and Children”, promosso dalla FLC insieme ad altri sindacati dell’istruzione.

A chiudere l’iniziativa sarà l’intervento della segretaria generale Gianna Fracassi.