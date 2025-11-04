Oggi, 4 novembre, è la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate

Oggi, 4 novembre, è la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze...

Il 4 novembre 1918, alle ore 12, il Comando supremo del generale Armando Diaz, emanava il Bollettino della vittoria contro “l’Austria-Ungheria che sotto l’alta guida di s.m. il re duce supremo l’esercito italiano, inferiore per numero e per mezzi, iniziò il 24 maggio 1915 e con fede incrollabile e tenace valore condusse ininterrotta ed asprissima per 41 mesi è vinta”.

Il primo anniversario di quella vittoria, nel 1919, fu dichiarato giorno festivo, mentre nel corso degli anni la data è rimasta un riferimento per ricordare la conclusione del conflitto e la nascita di una nuova Italia, insieme al completamento del percorso risorgimentale di Unità.

Inoltre fino a qualche decennio fa era festa nazionale e le scuole rimanevano chiuse, mentre oggi è giornata dedicata alla riflessione sull’unità e sulla coesione nazionale, oltre che al riconoscimento del servizio delle Forze Armate.

Dal 1945, la giornata è stata interpretata come momento di riflessione e commemorazione storica sul ruolo delle Forze Armate al servizio della Repubblica. Infatti, nel 2024, con la legge 1º marzo n. 27, la denominazione ufficiale è stata aggiornata in “Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate“, secondo l’indicazione del Presidente Sergio Mattarella, per riconoscere in un’unica ricorrenza il valore civile dell’unità nazionale e quello istituzionale delle Forze Armate, tradizionalmente celebrati insieme sin dal dopoguerra.

Oggi le celebrazioni si aprono a Roma, con la deposizione di una corona all’Altare della Patria sul Sacello del Milite Ignoto, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, del Ministro della Difesa Guido Crosetto e delle principali autorità dello Stato.

Il Ministero della Cultura conferma inoltre l’ingresso gratuito nei musei e nei parchi archeologici statali, misura prevista anche per 25 aprile e il 2 giugno