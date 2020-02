Oggi presidio per vittime innocenti delle mafie. Le scuole alla Giornata del 21 marzo

Si terra a Palermo il prossimo 21 marzo la XXV Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Oggi a Roma presidio “Verità, giustizia e diritti per le vittime innocenti delle mafie”.

Organizzato dalla rete di “Libera”, il presidio è previsto a partire dalle ore 12.00 di martedì 18 febbraio davanti al Parlamento in piazza Montecitorio. Viene presentato un manifesto con una serie di richieste di giustizia e di rispetto dei diritti stabiliti per legge. “Verità e giustizia”, lo chiedono centinaia di familiari di vittime innocenti delle mafie, provenienti da tutta Italia, accanto a don Luigi Ciotti.

Invece, la “Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie”, riconosciuta dalla legge n. 20 dell’8 marzo 2017, quest’anno è in programma nel capoluogo siciliano. Nell’ambito dell’iniziativa, il Ministero dell’istruzione in collaborazione con “Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie”, il cui presidente è Luigi Ciotti, promuove la partecipazione delle scuole di ogni ordine e grado. Gli istituti scolastici potranno, in autonomia o se possibile in accordo con i coordinamenti territoriali e i presidi di “Libera”, avviare momenti di incontro, attività e percorsi laboratoriali per studenti e docenti.

Durante la giornata del 21 marzo a Palermo sarà possibile partecipare a seminari di approfondimento, accessibili sulla base delle iscrizioni pervenute, e a momenti di animazione di piazza. Su una pagina del sito dell’Associazione “Libera”, oltre alla scheda di adesione, sono anche reperibili ulteriori informazioni legate alla manifestazione, comprese proposte formative e i relativi percorsi preparatori per le scuole, nonché notizie organizzative.

Per maggiori informazioni è anche possibile telefonare alla segreteria organizzativa: 334-9151845.