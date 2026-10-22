Ogni studente ha un potenziale nascosto, arriva SOPI di Indire: “Serve a far sentire ogni alunno protagonista” – VIDEO

A Didacta 2026, a Lanciano, la ricercatrice Indire Sara Mori ha illustrato alla Tecnica della Scuola lo Strumento di Osservazione del Potenziale Indire (SOPI), nato da una ricerca-formazione condotta negli ultimi due anni con docenti dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di secondo grado, in ottica longitudinale. L’obiettivo è accompagnare gli insegnanti nell’osservazione delle potenzialità degli studenti, che ogni alunno esprime in modo diverso: una sorta di lente di ingrandimento, ha detto, per sviluppare le risorse di studenti e studentesse.

Interessi e abilità: due lenti sul potenziale

Il potenziale, ha spiegato Mori, è definito attraverso due aspetti principali: gli interessi degli studenti e le abilità che dimostrano. Non sempre, ha osservato, ciò che piace fare riesce anche bene, e non sempre ciò che riesce particolarmente bene coincide con ciò che interessa. Osservare gli studenti serve a farne emergere le risorse e a far esprimere le loro potenzialità.

Nove domini e confronto tra docenti

Lo strumento propone di osservare nove domini di potenziale, dal verbale al cinestetico, dal musicale all’esistenziale, attraverso attività descritte in modo trasversale alle discipline. Secondo la ricercatrice, ciò consente di costruire una visione più olistica dello studente e apre al confronto tra docenti, perché ciascun alunno si esprime in modo diverso a seconda della relazione con l’insegnante.

Clima di classe e relazione

Per Mori il clima di classe incide sulla vita relazionale e quotidiana degli studenti, ma anche sul successo formativo. Accompagnare i docenti a osservare le potenzialità aiuta lo studente a sentirsi più “visto” e a essere parte centrale del processo di apprendimento. Quando in una relazione ci si sente valorizzati, ha aggiunto, essa funziona meglio, e le neuroscienze indicano che dove ci sono curiosità, partecipazione e accettazione si apprende con più facilità.

Vale anche per i ragazzi più difficili o oppositivi, pur senza “banalizzare”: l’intento è fornire strumenti che li facciano sentire visti nella classe. Un lavoro in continuità con l’esperienza del TFA Sostegno degli ultimi due anni, sul tema della relazione con tutti gli studenti. Il rapporto con il docente, ha concluso, è decisivo per lo sviluppo delle competenze trasversali e socio-relazionali, e per quella professionalità riflessiva che caratterizza l’insegnante, a partire dalla postura che assume: ciascuno, nelle relazioni, si esprime infatti in modo diverso. Le posture, ha evidenziato, contano.