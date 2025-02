Olly rinuncia all’Eurovision? Ecco la risposta. Intanto post vittoria di Sanremo è andato nella sua vecchia scuola elementare

Il Festival di Sanremo 2025 ha incoronato Olly come vincitore della 75ª edizione della kermesse musicale più amata d’Italia. L’artista genovese ha conquistato il pubblico e la critica con la sua canzone, imponendosi con la sua “Balorda Nostalgia” in una finale emozionante che ha tenuto gli spettatori incollati allo schermo fino all’ultima nota.

Dopo il trionfo all’Ariston, Olly ha deciso di tornare a casa, a Genova, per celebrare la vittoria in modo speciale: visitando la scuola elementare che ha frequentato da bambino. Durante un’intervista rilasciata martedì 18 febbraio a Stasera c’è Cattelan, il talk show condotto da Alessandro Cattelan in seconda serata su Rai 2, il cantante ha raccontato di essersi recato nel suo vecchio istituto per salutare lA maestrA e incontrare i bambini. Un gesto carico di emozione e nostalgia, che testimonia il forte legame dell’artista con le sue radici.

Ai microfoni del co-conduttore di Sanremo, Olly ha dichiarato: “Ho salutato la mia maestra e tutti i bambini. Ho passato cinque anni di vita lì dentro e non ero mai andato, mi sto riconnettendo un po’ con le origini, tipo Gandhi”.

E per quanto riguarda l’Eurovision, ha ribadito che ci sta riflettendo, che ha ancora una settimana di tempo per rispondere. Ha precisato che lui a maggio avrà il tour che è sold out e non vorrebbe mai deludere i suoi fan, ma ciò non toglie che sarebbe una grandissima opportunità.

La vittoria di Olly segna un nuovo capitolo nella sua carriera, consolidando la sua crescita artistica e il legame speciale con il pubblico. Ora, dopo il trionfo sanremese, si apre per lui una nuova fase: il tour e, chissà, forse l’Eurovision.