Cristina Fogazzi (Estetista Cinica): “Mia madre cercò di accoltellarsi, io chiamai la mia maestra e lei venne a dormire da me”

L’imprenditrice del mondo della cosmetica Cristina Fogazzi, nota con il nome Estetista Cinica, è stata la protagonista di un episodio del podcast One More Time di Luca Casadei. La 51enne ha parlato di scuola e del forte rapporto con una sua maestra in un momento delicato della sua vita.

La pressione per un buon rendimento scolastico

Intanto Fogazzi ha dichiarato che suo padre era “estremamente esigente” e che lei doveva “essere brava a scuola”. Ha ricordato un episodio in terza media in cui ottenne un “più che buono” in italiano (il voto più alto della classe), ma suo padre giudicò gli errori commessi “inaccettabili”, arrivando a far volare i suoi quaderni. “Non mi interessa se i tuoi compagni sono andati peggio di te”, ha affermato suo padre.

Già in quinta elementare, la sua maestra chiamò i suoi genitori perché Cristina era “molto molto molto sotto pressione” per il rendimento scolastico, quasi come se stesse preparando una tesi di laurea invece di un esame di quinta elementare.

L’episodio

All’età di 8 anni, durante una crisi nervosa di sua madre, in cui ha cercato di accoltellarsi davanti a lei, Cristina chiamò la sua maestra, che venne da Brescia a dormire a casa sua, poiché sapeva che la bambina, a otto anni, aveva una famiglia complicata. Questo dimostra il forte rapporto che aveva con lei.

“In quella situazione lì uno pensa, chiamo la nonna, la zia, io invece ho chiamato la maestra. Non sapevo chi chiamare”, ha aggiunto. Fogazzi ha anche raccontato di aver avuto attacchi di panico da quando aveva quindici anni e di aver preso molto Xanax per sostenere la maturità al liceo. Nonostante le dinamiche familiari complesse e le difficoltà personali, Cristina ha continuato ad “andare bene a scuola” ed era percepita dall’esterno come una “ragazza normalissima” e “fortunata”.