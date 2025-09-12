Opportunità per laureati e docenti, 45 incarichi all’INVALSI ad esperti nella costruzione di prove di italiano, matematica e inglese: scadenza 22 settembre 2025

Opportunità per laureati e docenti, 45 incarichi all’INVALSI ad esperti nella costruzione...

L’INVALSI ha pubblicato l’avviso di una procedura per titoli per il conferimento di n. 45 incarichi di lavoro autonomo, della durata di n. 12 mesi ciascuno, ad esperti nella costruzione di prove di italiano, matematica ed inglese per le esigenze del progetto Rilevazioni Nazionali.

Profili richiesti

Nel dettaglio, i profili richiesti sono i seguenti:

Profilo ITA01 : Esperto nella costruzione di prove di comprensione del testo per la scuola secondaria di primo grado (n. 5 esperti );

: Esperto nella costruzione di prove di comprensione del testo per la scuola secondaria di primo grado (n. ); Profilo ITA02 : Esperto nella costruzione di prove di comprensione del testo per la scuola secondaria di primo grado (n. 2 esperti );

: Esperto nella costruzione di prove di comprensione del testo per la scuola secondaria di primo grado (n. ); Profilo ITA03: Esperto nella costruzione di prove di comprensione del testo per la scuola secondaria di secondo grado (n. 4 esperti);

Profilo ITA04 : Esperto nella costruzione di prove di comprensione del testo per la scuola secondaria di secondo grado (n. 4 esperti );

: Esperto nella costruzione di prove di comprensione del testo per la scuola secondaria di secondo grado (n. ); Profilo MAT01 : Esperto nella costruzione di prove oggettive di matematica per la scuola secondaria di II grado ancorate con i traguardi delle Indicazioni Nazionali e le Linee Guida nel rispetto della verticalità dei percorsi e delle prassi didattiche (n. 13 esperti );

: Esperto nella costruzione di prove oggettive di matematica per la scuola secondaria di II grado ancorate con i traguardi delle Indicazioni Nazionali e le Linee Guida nel rispetto della verticalità dei percorsi e delle prassi didattiche (n. ); Profilo MAT02 : Esperto nella costruzione di prove oggettive di matematica per la scuola secondaria di II grado ancorate con i traguardi delle Indicazioni Nazionali e delle Linee Guida nel rispetto della verticalità dei percorsi e delle prassi didattiche con particolare riferimento alla ricerca nell’ambito della didattica della matematica (n. 2 esperti );

: Esperto nella costruzione di prove oggettive di matematica per la scuola secondaria di II grado ancorate con i traguardi delle Indicazioni Nazionali e delle Linee Guida nel rispetto della verticalità dei percorsi e delle prassi didattiche con particolare riferimento alla ricerca nell’ambito della didattica della matematica (n. ); Profilo ENG01 : Esperto nella costruzione di prove per l’accertamento linguistico delle competenze di reading e listening per la lingua inglese per i livelli B1 e B2 del CEFR (Common European Framework of Reference for languages) (n. 11 esperti );

: Esperto nella costruzione di prove per l’accertamento linguistico delle competenze di reading e listening per la lingua inglese per i livelli B1 e B2 del CEFR (Common European Framework of Reference for languages) (n. ); Profilo ENG02: Esperto nella costruzione di prove per l’accertamento linguistico delle competenze di reading e listening per la lingua inglese per la scuola secondaria di secondo grado. Nello specifico per i livelli B1 e B2 del CEFR (Common European Framework of Reference for languages) (n. 4 esperti).

Domanda

Ciascun candidato potrà presentare domanda di partecipazione per uno solo dei profili sopra descritti.

La domanda di partecipazione alla procedura, compilata secondo il modello facsimile allegato all’avviso, deve essere presentata in formato .pdf esclusivamente tramite una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) intestata al candidato, all’indirizzo: [email protected].

Non saranno ammesse le domande che provengano da una casella di posta elettronica certificata il cui intestatario sia diverso dal soggetto che ha prodotto la domanda.

La domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale o, alternativamente, con firma autografa trasmessa unitamente alla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità legale.

La scadenza è il 22 settembre 2025.

Requisiti di partecipazione

Profilo ITA01: Esperto nella costruzione di prove di comprensione del testo per la scuola secondaria di primo grado:

Laurea vecchio ordinamento o magistrale in ambito umanistico; Aver maturato esperienza di ricerca almeno quinquennale in ambito accademico o presso istituti di ricerca pubblici o privati e/o aver prestato almeno 5 anni di servizio effettivo nella scuola secondaria di primo grado; Aver maturato esperienza coerente con il profilo per almeno 5 anni (Esperto nella costruzione di prove di comprensione del testo).

Profilo ITA02: Esperto nella costruzione di prove di comprensione del testo per la scuola secondaria di primo grado:

Laurea vecchio ordinamento o magistrale in ambito umanistico; Aver maturato esperienza coerente con il profilo per meno di 3 anni (Esperto nella costruzione di prove di comprensione del testo per la scuola secondaria di primo grado).

Profilo ITA03: Esperto nella costruzione di prove di comprensione del testo per la scuola secondaria di secondo grado:

Laurea vecchio ordinamento o magistrale in ambito umanistico; Aver maturato esperienza di ricerca almeno quinquennale in ambito accademico o presso istituti di ricerca pubblici o privati e/o aver prestato almeno 5 anni di servizio effettivo nella scuola secondaria di primo grado; Aver maturato esperienza coerente con il profilo per almeno 5 anni (Esperto nella costruzione di prove di comprensione del testo).

Profilo ITA04: Esperto nella costruzione di prove di comprensione del testo per la scuola secondaria di secondo grado:

Laurea vecchio ordinamento o magistrale in ambito umanistico; Aver maturato esperienza coerente con il profilo per meno di 3 anni (Esperto nella costruzione di prove di comprensione del testo per la scuola secondaria di secondo grado).

Profilo MAT01: Esperto nella costruzione di prove oggettive di matematica per la scuola secondaria di II grado ancorate con i traguardi delle Indicazioni Nazionali e le Linee Guida nel rispetto della verticalità dei percorsi e delle prassi didattiche:

Aver prestato servizio effettivo come docente nella scuola secondaria di II grado per almeno 5 anni o aver conseguito un dottorato di ricerca nell’ambito della matematica; Aver maturato esperienza coerente con il profilo (Esperto mid‐level da 3 a 5 anni di esperienza professionale).

Profilo MAT02: Esperto nella costruzione di prove oggettive di matematica per la scuola secondaria di II grado ancorate con i traguardi delle Indicazioni Nazionali e delle Linee Guida nel rispetto della verticalità dei percorsi e delle prassi didattiche con particolare riferimento alla ricerca nell’ambito della didattica della matematica:

Laurea magistrale o vecchio ordinamento in Matematica; Aver prestato servizio effettivo nella scuola secondaria di II grado per almeno 10 anni o essere ricercatore o docente universitario almeno di II fascia nell’ambito della Didattica della matematica; Aver maturato esperienza coerente con il profilo per almeno 5 anni (Esperto nella costruzione di prove standardizzate).

Profilo ENG01: Esperto nella costruzione di prove per l’accertamento linguistico delle competenze di reading e listening per la lingua inglese per i livelli B1 e B2 del CEFR (Common European Framework of Reference for languages):

Diploma di Laurea magistrale (o equivalente) nelle classi LM 37, LM 38, LM 94; Aver maturato esperienza di almeno 3 anni nell’insegnamento dell’inglese come lingua straniera di livello B1 e B2. Aver maturato esperienza coerente con il profilo (Esperto mid‐level da 3 a 5 anni di esperienza professionale).

Profilo ENG02: Esperto nella costruzione di prove per l’accertamento linguistico delle competenze di reading e listening per la lingua inglese per la scuola secondaria di secondo grado. Nello specifico per i livelli B1 e B2 del CEFR (Common European Framework of Reference for languages):

Diploma di Laurea magistrale (o equivalente) nelle classi LM 37, LM 38, LM 94; Aver prestato almeno 5 anni di servizio effettivo nella scuola come insegnante di Inglese; Aver maturato esperienza coerente con il profilo (Esperto senior almeno 5 anni di esperienza professionale).

Compensi

I compensi per ciascun profilo sono indicati dell’allegato all’avviso.

L’AVVISO

MODELLI DI DOMANDA

Modulo domanda di partecipazione – Profilo ITA01

Modulo domanda di partecipazione – Profilo ITA02

Modulo domanda di partecipazione – Profilo ITA03

Modulo domanda di partecipazione – Profilo ITA04

Modulo domanda di partecipazione – Profilo MAT01

Modulo domanda di partecipazione – Profilo MAT02

Modulo domanda di partecipazione – Profilo ENG01

Modulo domanda di partecipazione – Profilo ENG02