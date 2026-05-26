Orario visita fiscale docenti: tra novità e stretta dell’Inps per i troppi congedi

Stretta dell’Inps sulla malattia sul lavoro: come riporta La Repubblica, come previsto dalla Legge di Bilancio, si interviene potenziando il sistema ispettivo. L’Inps punta ad aumentare il numero di medici incaricati delle visite fiscali e a velocizzare le procedure attraverso strumenti digitali.

L’esigenza di potenziare i controlli, come riporta Today, nasce da un aumento costante dei congedi lavorativi per motivi di salute. I numeri resi noti dall’Inps nel più recente “Osservatorio statistico dedicato al polo unico per la tutela della malattia” evidenziano che, nella seconda metà del 2025, i certificati medici trasmessi hanno toccato i 14 milioni, segnando un aumento del 2,8% rispetto allo stesso intervallo temporale del 2024.

Le novità

Tra le novità principali c’è l’introduzione di una piattaforma online integrata nella Piattaforma digitale nazionale dati (Pdnd), che permetterà ai datori di lavoro di richiedere più rapidamente i controlli sui dipendenti assenti.

Uno dei cambiamenti più rilevanti riguarda le fasce orarie di reperibilità. Dal 2026 non ci sarà più distinzione tra settore pubblico e privato: tutti i lavoratori dovranno essere reperibili dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, inclusi weekend e giorni festivi. La misura recepisce anche orientamenti giurisprudenziali che hanno superato la precedente differenziazione tra categorie. Restano comunque previste eccezioni per esigenze documentate, come visite mediche, terapie o accertamenti sanitari. Sono inoltre confermate le esenzioni per patologie gravi, terapie salvavita, invalidità riconosciute e infortuni sul lavoro. La procedura di gestione della malattia non cambia nella sostanza.

Orari visite fiscali docenti

Anche per l’anno scolastico 2025/2026 le fasce orarie per le visite fiscali dei docenti e di tutto il personale scolastico restano le stesse: ovvero dalle ore 10:00 alle 12:00 del mattino per riprendere dalle ore 17:00 alle 19:00 del pomeriggio. Quindi è utile ribadire che le visite mediche di controllo domiciliare, inviate dall’INPS o dal dirigente scolastico, nei confronti di tutto il personale scolastico, fino a nuove disposizioni, dovranno essere effettuate nei seguenti orari: dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19 di tutti i giorni (compresi domeniche e festivi).

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Normativa sulle visite fiscali

Appare utile ricordare che la sentenza n. 16305 del 3 novembre 2023 del TAR Lazio ha evidenziato, senza mezzi termini, che la mancata armonizzazione della disciplina delle fasce orarie di reperibilità, ha fra l’altro determinato una disparità di trattamento del tutto ingiustificata fra i dipendenti pubblici e quelli del settore privato.

In buona sostanza nella sentenza si fa notare che mentre nelle aziende private, il lavoratore che prende un congedo di malattia, è vincolato a permanere a casa per l’eventuale visita fiscale dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, senza riferimenti a festivi e giorni non lavorativi, invece nella Pubblica Amministrazione, compresi i dipendenti della scuola, le fasce orarie per le visite fiscali di chi è in malattia, prima della suddetta sentenza, erano molto più ampie, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18, con obbligo di reperibilità anche nei giorni non lavorativi e festivi.

Oggi, anche per i docenti e per tutto il personale scolastico, le fasce orarie delle visite fiscali dei dipendenti pubblici che si trovano in malattia sono dalle ore 10 alle 12 della mattina, per poi riprendere nel pomeriggio dalle ore 17 alle 19.

Il controllo malattia per i docenti e tutto il personale scolastico è a carico dell’INPS, non più come accadeva in passato a carico dell’ASL. Secondo le nuove regole le visite fiscali potranno essere svolte sistematicamente e anche in modo ripetitivo; anche nel corso della stessa malattia o della stessa giornata e anche in prossimità di giorni festivi o di riposo settimanale, compresi anche proprio i giorni festivi. La visita fiscale per l’accertamento della malattia di un docente o del personale scolastico, può essere richiesta anche dal dirigente scolastico.

Dunque, è bene ribadirlo per la sua importanza, le visite fiscali possono essere richieste, dall’INPS o dalla scuola, tutti i giorni compresi il sabato, le domeniche e i festivi, anche in sequenza ripetitiva nella stessa giornata o in giorni diversi dello stesso periodo di malattia.