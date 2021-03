Ordinanza 714 regione Lombardia, misure in vigore fino al 14 marzo

Da oggi, 5 marzo 2021, e fino al 14 marzo tutta la Lombardia è in zona ‘arancione rafforzato’.

La misura principale dell’Ordinanza 714, riguarda la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, ad eccezione dei servizi per la prima infanzia (nidi e micro nidi).

Nel dettaglio, è sospesa la didattica in presenza nelle istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo grado e secondo grado, nelle istituzioni formative professionali secondarie di secondo grado (IeFP), negli Istituti tecnici superiori (ITS) e nei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) nonché nelle scuole dell’infanzia. Proseguono i servizi per la prima infanzia (nidi e micro nidi).