Organici Ata, incontro al Mim: tre anni di servizio come facente funzione di DSGA per accedere all’area dei Funzionari

Si è svolto ieri, 8 maggio, l’incontro conclusivo del confronto sugli organici del personale ATA, che dal 2026/2027 vedranno applicati i nuovi ordinamenti con l’introduzione di posti destinati alla costituzione dell’area di Operatore scolastico e all’ampliamento di quella dei Funzionari EQ. Lo riporta Cisl Scuola.

Dopo aver preso in considerazione, nel corso di diversi incontri, una pluralità di ipotesi, l’Amministrazione ha proposto una soluzione che in sostanza recepisce la richiesta maturata sulla base delle posizioni espresse dalle organizzazioni sindacali. Come è noto, per sostenere la messa in atto delle nuove aree ATA vi è una disponibilità di 36,9 milioni di euro, destinati dal CCNL appositamente per tale finalità.

La costituzione dell’organico degli operatori scolastici, assegnando un posto per ciascuno dei 42.112 plessi, comporta un costo pari a circa 25 milioni. La quota residua, di circa 11 milioni di euro, è finalizzata alla costituzione di un numero di posti per l’area dei Funzionari, aggiuntivi a quelli necessari per gli incarichi di DSGA che il CCNL prevede in numero pari alle autonomie scolastiche. La richiesta delle organizzazioni sindacali era di prevedere una dotazione di circa 1.000 posti.

Sia per gli operatori, sia per i funzionari, i posti sono da attribuire per progressione verticale dalle aree inferiori, come prevede il CCNL, con corrispondente riduzione dell’organico dei collaboratori e degli assistenti amministrativi.

I primi numeri

Per la progressione degli assistenti verso l’area dei funzionari, trattandosi di una prima applicazione, il requisito di accesso sarà ancora quello di avere svolto almeno tre anni di servizio come facente funzioni di DSGA.

La discussione si è incentrata soprattutto sul metodo da utilizzare per calcolare il costo unitario di ciascuna progressione da assistente amministrativo a funzionario; l’Amministrazione si è detta disponibile a prendere in considerazione, sulla base delle risorse a tal fine utilizzabili, l’ipotesi di circa 950 possibili progressioni.

I posti di Funzionario sarebbero assegnati alle scuole assumendo come criterio il numero di alunni, con riferimento prioritario alle attuali Tabelle dell’organico degli Istituzioni scolastiche del secondo grado. Si rimane in attesa del testo di decreto, con le nuove Tabelle e con i criteri di assegnazione dei posti alle scuole, che dovrà essere come sempre oggetto di concerto con il MEF.