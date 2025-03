Organici personale ATA, informativa al Ministero: taglio di 2.174 posti dal 2026/2027

Nel pomeriggio di martedì 11 marzo, il Ministero ha informato i sindacati su due decreti relativi agli organici del personale ATA per l’anno scolastico 2025/26.

Secondo quanto riporta CISL Scuola, il primo decreto riguarda l’attuazione della Legge di Bilancio, che prevede una riduzione di 2.174 posti a partire dall’a.s. 2026/27.

Sebbene il taglio entrerà in vigore solo dal 2026, il decreto applicativo deve essere emanato ora.La proposta del Ministero modifica i parametri per l’assegnazione dei posti di collaboratore scolastico, attualmente calcolati secondo il DM 181 del 2016. Si prevede la riduzione di un posto per ciascuna scuola del secondo ciclo (licei, istituti tecnici e professionali), mentre non ci saranno tagli nelle scuole del primo ciclo né per gli assistenti amministrativi e tecnici.

Il secondo decreto riguarda l’applicazione del CCNL e l’introduzione di nuove figure professionali: l’Operatore scolastico e il Funzionario. Per questa operazione sono stati stanziati 36,9 milioni di euro.

Il Ministero propone di convertire 42.110 posti di collaboratore scolastico in posti del nuovo profilo di operatore, garantendo un operatore per ogni plesso scolastico. Questa operazione costerà circa 25 milioni di euro.

I restanti 11 milioni saranno destinati alla creazione di 308 nuovi posti di funzionario, aggiuntivi rispetto all’organico già previsto per i DSGA. Questi posti non influiranno sull’attuale organico degli assistenti amministrativi.

I posti di operatore saranno coperti tramite progressione verticale dai collaboratori scolastici, mentre quelli di funzionario saranno assegnati tramite lo scorrimento delle graduatorie della progressione verticale dello scorso anno, riservata agli amministrativi facenti funzione non vincitori.

Durante la discussione, è emersa l’esigenza di aumentare il numero di posti di funzionario per esaurire le graduatorie degli idonei e favorire la progressione degli assistenti amministrativi a funzionari attraverso una seconda procedura di avanzamento.

Due opzioni sono in fase di valutazione:

Ridurre i posti di operatore per aumentare quelli di funzionario. Convertire una parte dell’attuale organico degli assistenti in posti di funzionario, con un impatto economico minore.

L’incontro è stato aggiornato a mercoledì 19 marzo.