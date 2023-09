Organico aggiuntivo ATA per il PNRR, il 25 settembre scade il monitoraggio con le richieste delle scuole

Chiude oggi, 25 settrembre, il monitoraggio riguardante l’indicazione di unità di personale ATA, da assumere a tempo determinato fino al 31 dicembre 2023, di cui necessita la scuola per l’attuazione degli interventi relativi al PNRR. In particolare, è richiesto di scegliere tra la qualifica di Assistente Amministrativo/Tecnico e quella di Collaboratore Scolastico.

Quanto sopra si riferisce alla disposizione contenuta nel comma 4-bis dell’articolo 21 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, il quale prevede che: “Le istituzioni scolastiche impegnate nell’attuazione degli interventi relativi al PNRR possono attingere alle graduatorie di istituto per lo svolgimento di attività di supporto tecnico, finalizzate alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR di cui hanno la diretta responsabilità in qualità di soggetti attuatori. Per le finalità di cui al primo periodo le istituzioni scolastiche sono autorizzate, nei limiti delle risorse ripartite ai sensi del terzo periodo, ad attivare incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato fino al 31 dicembre 2023. Per le finalità di cui al presente comma, nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione e del merito è istituito un fondo, con la dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2023, da ripartire tra gli uffici scolastici regionali con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito [..]”.

Con nota del 20 settembre il Ministero fa sapere che le scuole possono anche indicare di non avere necessità di ulteriore personale temporaneo ATA ai fini dell’attuazione degli interventi relativi al PNRR.

La rilevazione è accessibile al seguente percorso: Applicazioni SIDI -> Rilevazioni -> Gestione Rilevazioni -> Acquisizione Rilevazione -> Rilevazione organico ATA temporaneo per il PNRR. E’ necessaria la validazione finale da parte del Dirigente scolastico.