Organico di fatto e posti in deroga, in questi giorni si lavora sui posti disponibili per il miglioramento COE, utilizzazioni e assegnazioni – MODULO COMPILABILE

Altro che tre mesi di vacanza per chi lavora nel settore scolastico, in questi giorni, dirigenti scolastici, dsga, personale amministrativo e i docenti che collaborano con il dirigente, stanno intensamente lavorando su più fronti per garantire un corretto avvio del nuovo anno scolastico. In questi giorni le scuole lavorano l’organico di fatto, la proposta dei posti in deroga sul sostegno in vista delle procedure di utilizzazione e assegnazione provvisoria. Tra le procedure previste, soprattutto da parte degli uffici provinciali, ci sarebbe anche quella del miglioramento delle cattedre orario esterne già previste in organico dell’autonomia e che potrebbero trovare una ottimizzazione con l’organico di fatto. In cosa consiste la richiesta di miglioramento della COE? Chi ha titolo a potere fare richiesta motivata di miglioramento della COE?

Miglioramento COE [Modello di domanda]

Il miglioramento della cattedra orario esterna, in modo da formare una cattedra migliorativa per le esigenze del titolare, può essere richiesta dal docente interessato in fase di organico di fatto e prima delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, solo nel caso in cui il Contratto collettivo integrativo regionale per le utilizzazioni 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028 lo prevedesse esplicitamente.

Nel caso di Regioni come la Calabria, la Puglia, la Campania o la Basilicata, sappiamo già che i sindacati regionali, insieme agli uffici scolastici regionali, hanno già previsto in passato, ma sarà previsto anche per il CIR 2025-2028, l’opportunità di migliorare l’assetto della Cattedra oraria esterna secondo una specifica richiesta del titolare assegnato proprio alla COE. I titolari di cattedra orario esterna delle scuole secondarie di I e II grado che non hanno la possibilità di essere riassorbiti automaticamente nelle scuole di titolarità, se il contratto regionale sulle utilizzazioni lo prevede, possono, a domanda degli interessati, ottimizzare le cattedre-orario esterne, prima delle operazioni di assegnazioni provvisorie, utilizzazioni, con la modifica delle scuole di completamento e a richiesta.

Ecco il modulo di domanda che la nostra redazione ha preparato per i nostri lettori:

SCARICA E COMPILA IL MODULO

Utilizzazioni e assegnazioni

Le domande di miglioramento della COE vanno inviate nello stesso periodo delle domande di utilizzazione o assegnazione provvisoria, oppure nel periodo indicato dall’ufficio scolastico provinciale come per esempio ha disposto l’ufficio scolastico di Potenza, con una nota del dirigente Francesco Greco, in cui si chiede di inviare la suddetta domanda sulla posta elettronica ordinaria o certificata dell’ufficio scolastico entro il 4 luglio p.v. .

Mentre per le domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria docenti, si attende a brevissimo sia il CCNI mobilità annuale 2025-2028 e la nota ministeriale che dovrebbe fissare le domande nella finsetra che va dall’11 al 24 luglio.