Organico di fatto, ruoli, assegnazioni e incarichi

Nei mesi di luglio e agosto, gli uffici scolastici provinciali e regionali stanno lavorando per avviare il prossimo anno scolastico.

Immissioni in ruolo

Dopo la mobilità territoriale e professionale dei docenti e del personale Ata, con i posti dell’organico dell’autonomia, rimasti disponibili e vacanti, si sta operando per predisporre le prossime immissioni in ruolo. Entro il mese di luglio si concluderà la prima fase delle immissioni in ruolo dei docenti. Su 112 mila posti vacanti e disponibili, il MEF consentirebbe circa 70 mila immissioni in ruolo. Anche se verranno concessi questi numeri di docenti da immettere in ruolo, un tale contingente non dovrebbe trovare riscontro di disponibilità, nelle graduatorie di merito e delle GAE, di aspiranti da assumere in ruolo. Si prevede un numero di neoassunti non superiore alle 30 mila unità di docenti. Il 50% delle immissioni in ruolo sarà disposto dalle graduatorie di merito e l’altro 50% dalle graduatorie ad esaurimento. Si pescherà, per il ruolo 2021/2022, anche dalle graduatorie del concorso straordinario 2020 e, in taluni casi, dalle GPS di I fascia. Si prevedono accantonamenti anche per chi supererà il concorso STEM che si sta svolgendo in questi giorni.

Organico di fatto

In questa prima decade di luglio si sta provvedendo a disporre l’organico di fatto e circa 90 mila posti in deroga per il sostegno. I posti residuati dalle imissioni in ruolo e dagli accantonamenti per il ruolo del concorso STEM, serviranno, insieme ai posti in organico di fatto e in deroga per il sostegno, alle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie. La mobilità annuale dovrebbe essere disposta nella prima decade di agosto.

Incarichi annuali

Nella parte finale del mese di agosto, gli uffici scolastici provinciali o le scuole polo da loro delegate, dovranno provvedere agli incarichi di supplenze annuali, al 31 agosto o al 30 giugno, dalle graduatorie ad esaurimento e dalle graduatorie provinciali per le supplenze.