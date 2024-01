Oroscopo 2024 per i docenti: l’anno segno per segno

Per sgombrare il campo da fattori equivoci, premettiamo subito che non è stata maltrattata nessuna astrologa per la stesura di questo oroscopo, che deve essere preso per quello che è, un gioco, un modo simpatico per tenervi compagnia durante le vacanze di Natale.

Cosa potrebbero aspettarsi i docenti per questo nuovo anno? Ecco le previsioni scolastiche per tutti i dodici segni dello zodiaco. Buona lettura!