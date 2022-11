Outdoor education, in Calabria esperienza a contatto con la natura per 190 bambini

Outdoor education, in Calabria esperienza a contatto con la natura per 190...

Un percorso educativo e formativo tra le montagne con la possibilità di vivere a pieno il rapporto con la natura e ammirando i suggestivi borghi della Presila. Siamo in Calabria e l’interessante esperienza di outdoor education è stata realizzata dai bambini della scuola dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo “Don G. Bosco” di Corigliano-Rossano, in provincia di Cosenza. Un’iniziativa voluta dalla dirigente scolastica Laura Sisca e curata dalla docente coordinatrice Mariarosaria Bevacqua.

Aria pura, rapporto con la natura circostante e valorizzazione del territorio e della comunità in cui si vive, rafforzando il senso di appartenenza, sfruttando una stagione come l’autunno che permette di poter stare all’aria aperta. A ispirare il progetto i principi cardine dell’attivismo pedagogico di John Dewey, superando il nozionismo per stimolare nel bambino la creatività e l’apprendimento attraverso l’esperienza diretta con l’ambiente. I benefici infatti sono evidenti: sviluppo delle abilità senso-motorie, della cooperazione e collaborazione tra pari e il consolidamento delle relazioni intra-generazionali. Iniziativa che ha coinvolto oltre 190 bambini e particolarmente apprezzata dalle famiglie.