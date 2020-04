Pagamento del FIS, il coronavirus ne stravolge tutto l’impianto

Ai tempi del coronavirus e di una prolungata sospensione delle attività didattiche, che ormai sembra chiaro protrarsi per tutto l’anno scolastico, anche il pagamento del Fondo di Istituto, regolarmente contrattato entro il novembre 2019, rischia di essere stravolto nei suoi accordi presi ad inizio anno scolastico.

Pagare compiti non svolti e il rischio di danno erariale

L’anno scolastico si interrompe il 22 febbraio in alcune aree del Paese e il 5 marzo in tutta Italia, probabilmente, come dichiarato dagli esperti di sanità, non si tornerà più fino alla fine dell’anno scolastico a svolgere la didattica in presenza. Allora una domanda sorge spontanea come pagare per intero le ore previste nel Contratto integrativo di Istituto, se le ore non sono state svolte nella loro interezza?

Per esempio la chiusura dei plessi delle scuole ha di fatto interrotto il ruolo assegnato dai Collegi docenti ai responsabili di plesso, i direttori dei laboratori delle singole scuole hanno terminato i loro compiti a metà anno scolastico, i collaboratori dei Ds hanno esaurito i loro compiti aggiuntivi in coincidenza della chiusura delle scuole. Invece ci sono dei ruoli che anche nella fase della didattica a distanza hanno continuato ad operare pienamente nelle loro funzioni, pensiamo agli animatori digitali e il relativo team digitale, il responsabile della protezione dei dati personali e della privacy, anche i coordinatori di classe hanno lavorato per fare funzionare la didattica a distanza e risolvere le varie problematiche di orario scolastico a distanza e delle assenze degli studenti alle lezioni digitali. Molti progetti del PTOF, come per esempio i laboratori di recita e teatro, sono stati bruscamente interrotti e non vedranno un prodotto finale, le commissioni dei viaggi di istruzione e delle uscite didattiche hanno terminato anzitempo il loro lavoro, i progetti di potenziamento e le commissioni che si occupavano delle varie olimpiadi di matematica, informatica, chimica o dei Certamina, delle Olimpiadi del talento piuttosto che dei vari giochi sportivi, hanno dovuto interrompere i loro compiti o in alcuni casi non li hanno proprio iniziati.

Appare ovvio il fatto che pagare, con il Fondo di Istituto, i compiti non svolti potrebbe comportare un concreto rischio di danno erariale.

Ipotesi riapertura contrattazione Istituto