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Docenti
29.07.2026

Pagamento del Fondo di Istituto per docenti e ata, per adesso non ci sono disponibilità. Il saldo forse sarà in agosto

Lucio Ficara
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Indice
Risorse FMOF non ancora disponibili
Cosa ricomprende il FMOF

Per quanto riguarda il pagamento del FIS per docenti e ata delle scuole italiane non ci sono buone notizie. Sono tanti i docenti e ata che attendevano, già nel mese di luglio, il pagamento dei compensi del FMOF (Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa), ma dovranno attendere almeno il mese di agosto.

Risorse FMOF non ancora disponibili

Il caricamento delle risorse del FMOF (Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa) sui POS (Piani Operativi di Spesa) delle scuole serve a pagare, attraverso autorizzazione del dsga, i compensi accessori di tutto il personale docente e ata. Per adesso, non avendo ricevuto, il relativo CCNI del Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa, il via libera del MEF, le risorse dei compensi accessori non sono ancora disponibili. Quindi il pagamento del FIS non potrà avvenire prima del mese di agosto, comunque dopo la procedura di controllo e convalida del MEF e del dipartimento della Funzione Pubblica.

Cosa ricomprende il FMOF

Il FMOF ricomprende diverse componenti destinate alla retribuzione delle attività accessorie del personale della scuola:

  • FIS (Fondo di Istituto)
  • Funzioni strumentali
  • Incarichi specifici per il personale ATA
  • Attività complementari di educazione fisica
  • Valorizzazione della professionalità docente
fmofFondo di istituto

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