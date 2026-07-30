Professori sempre più sotto pressione: come sta cambiando il mestiere dell’insegnante

Il mestiere dell’insegnante sta vivendo una trasformazione profonda, spesso silenziosa ma carica di conseguenze per il tessuto stesso della nostra scuola. Se guardiamo alla professione con lo sguardo di chi studia le dinamiche pedagogiche e, al contempo, analizza i processi organizzativi, ci accorgiamo che l’identità del docente è oggi sospesa in un equilibrio precario.



Non siamo più di fronte al semplice trasmettitore di sapere, figura che pure ha segnato la storia della pedagogia del Novecento, bensì a un professionista chiamato a gestire una complessità sistemica che spesso eccede le competenze tradizionali della didattica. La pressione che i docenti avvertono quotidianamente non è un dato contingente, ma il risultato di una mutazione strutturale del ruolo, una metamorfosi che interroga la nostra società sul valore reale che intendiamo attribuire all’istruzione. L’elemento che forse pesa maggiormente sul morale e sull’efficacia dell’azione educativa è la burocratizzazione galoppante.

La scuola contemporanea sembra aver smarrito la misura del fare, privilegiando la misura dell’apparire documentato. La proliferazione di adempimenti, verbali, progetti, monitoraggi e rendicontazioni digitali ha trasformato il docente in un impiegato della qualità, costantemente impegnato a produrre prove del proprio lavoro piuttosto che a curarne la sostanza.

Questa deriva procedurale è alimentata dall’onnipresenza delle piattaforme digitali e dei registri elettronici, strumenti che, nati per agevolare la comunicazione e l’efficienza, sono diventati spesso strumenti di controllo capillare e di pressione burocratica. Il dato, il voto, la presenza, la firma elettronica hanno finito per colonizzare il tempo che prima era dedicato alla riflessione pedagogica, alla preparazione accurata delle lezioni o al confronto informale ma vitale tra colleghi.

A questo si somma una condizione di solitudine relazionale che emerge drammaticamente nel confronto con le famiglie. Il patto di corresponsabilità educativa, pilastro teorico fondamentale, appare oggi logorato da un consumismo educativo che vede il genitore non più come un partner, ma come un utente che esige servizi, talvolta in un clima di aperta conflittualità.

L’insegnante si ritrova esposto a una critica costante, spesso mediata da messaggi istantanei o registri che permettono un monitoraggio in tempo reale del proprio operato. La caduta della percezione sociale dell’autorevolezza docente rende il compito ancora più arduo. Mantenere una leadership educativa, capace di guidare il gruppo classe senza scivolare nell’autoritarismo, richiede un equilibrio psicologico e una solidità deontologica che non si improvvisano. Eppure, il docente si trova spesso a dover gestire classi caratterizzate da una fortissima eterogeneità, con alunni che portano in aula le frammentazioni del mondo esterno, bisogni educativi speciali sempre più variegati e una diversità culturale che, se da un lato è ricchezza, dall’altro richiede risorse, tempi e supporti che la scuola raramente riesce a garantire con continuità.

In questo scenario, la precarietà non è solo una condizione contrattuale, ma una condizione esistenziale. Gli spostamenti territoriali continui, la frammentazione della carriera, l’instabilità del posto di lavoro impediscono la costruzione di quell’appartenenza a una comunità educante che è essenziale per la riuscita di ogni progetto pedagogico. Si aggiunge l’obbligo di un aggiornamento continuo, spesso percepito come un adempimento formale per acquisire punti o certificazioni, piuttosto che come una reale occasione di crescita professionale e di ricerca.



La domanda che sorge spontanea, guardando alla realtà, è se la società non stia chiedendo alla scuola di farsi carico di ogni fragilità, di ogni deriva sociale, di ogni falla del sistema, senza però fornire agli insegnanti i mezzi, il riconoscimento pubblico e le risorse strutturali necessarie. Siamo di fronte a una delega di responsabilità che rasenta l’abuso, dove al docente si chiede di essere educatore, psicologo, mediatore, burocrate e tecnico, senza che a questo carico di lavoro corrisponda una valorizzazione reale, economica o sociale. Se il mestiere dell’insegnante sta diventando, di fatto, un esercizio di resistenza, è perché la scuola italiana si regge oggi, in misura forse eccessiva, sull’abnegazione personale di professionisti che, pur tra mille difficoltà, continuano a credere nella funzione democratica e trasformativa del loro operato, ma che meritano ben altra considerazione per il ruolo vitale che svolgono.



La sfida per il futuro è chiara: restituire dignità al tempo del docente, trasformare la burocrazia in supporto e riconoscere che senza un investimento serio e lungimirante su chi sta in classe ogni giorno, nessuna riforma, per quanto tecnicamente perfetta, potrà mai cambiare il volto della scuola.