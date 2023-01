Palazzo Madama imbrattata di rosso, Frassinetti (FDI): “Gesto grave, i responsabili risarciscano i danni patrimoniali”

Il 2023 è inaugurato da un protesta da parte degli attivisti per l’ambiente. Nella mattina di lunedì 2 gennaio, un gruppo di ambientalisti Ultima Generazione ha imbrattato la facciata del Senato, a Roma, con della vernice rossa. La vernice ha coperto alcune finestre del piano terra della sede di Palazzo Madama. A intervenire sul posto anche i carabinieri della vigilanza che subito hanno bloccato i protestanti.

La Russa: "Nessun alibi, nessuna giustificazione per un atto che offende tutte le istituzioni". Il presidente del Senato ha sentito il ministro dell'Interno Piantedosi. Il Viminale è disponibile ad aumentare il livello di sicurezza di Palazzo Madama. #ANSA pic.twitter.com/ktZL3VYinf — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) January 2, 2023

A commentare l’accaduto, il presidente ne Senato La Russa: “Nessun alibi, nessuna giustificazione per un atto che offende tutte le istituzioni e che solo grazie al sangue freddo dei carabinieri non è trasceso in violenza. Il Senato è stato vigliaccamente scelto perché a differenza di Palazzo Chigi, della Camera dei deputati e di altre istituzioni, non ha mai ritenuto fino ad ora di dover creare un area di sicurezza attorno all’edificio. Ho convocato immediatamente per domani alle ore 15 il Consiglio di presidenza del Senato per ogni opportuna decisione”.

“E’ grave il gesto degli attivisti per l’ambiente che stamattina hanno imbrattato con vernice rossa la facciata di Palazzo Madama – ha aggiunto la sottosegretaria all’Istruzione e al Merito Paola Frassinetti. Un modo davvero singolare per tutelare l’ambiente danneggiando il nostro patrimonio artistico. Bene ha fatto il Ministro Sangiuliano a proporre un rafforzamento di protezione del nostro patrimonio artistico e culturale. Auspico che i responsabili siano condannati a risarcire in toto il danno patrimoniale arrecato”.