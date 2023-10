Parità di genere, ma nella scuola cosa si fa per rispettarla? A Didacta Sicilia 2023 Bagattini (Indire) e Sobieraj (Oxfam)

Sabato si èconclusa ufficialmente la seconda edizione di Fiera Didacta Sicilia, lo spin off del più importante appuntamento fieristico sull’innovazione del mondo della scuola: l’edizione 2023 si è svolta nel corso di tre giorni dal 12 al 14 ottobre a Catania, per la precisione a Misterbianco, negli spazi espositivi di SICILIA FIERA Exhibition Meeting Hub.

A trovarci nel nostro stand sono state Daniela Bagattini, collaboratrice di ricerca presso Indire e Areta Sobieraj, ricercatrice presso Oxfam, che hanno discusso di parità di genere a scuola. Ecco le parole di Sobieraj.

Avete preparato uno strumento di autovalutazione per le scuole sulla parità di genere. Di cosa si tratta?

“La scuola dovrebbe coinvolgere tutta la comunità educante e autovalutarsi per misurare la performance rispetto a cinque macro aree: la leadership, il curriculum della scuola, le relazioni, ambienti fisici e comunità. Questa autovalutazione genera dei livelli che sono abbinati a raccomandazioni, suggerimenti e attività per lavorare su criticità”.

Nelle scuole c’è titubanza per quanto riguarda la valutazione: forse parlare di autovalutazione è più stimolante?

“Sì, abbiamo visto con la sperimentazione. Nel momento in cui la scuola si autovaluta stimola una riflessione importante che viene vissuta dal basso e tutte le persone si sentono coinvolte”.

Il problema della parità di genere riguarda solo l’Italia?

“Assolutamente no, ci sono Paesi che sembrano più avanti ma che in realtà non lo sono del tutto, ci sono debolezze. Sappiamo che la parità di genere agisce ancora nella selezione formativa, nella scelta dei percorsi formativi.

Ecco le parole di Bagattini.

Come interviene l’Indire in questo progetto?

“L’Indire segue alcune scuole per vedere come funziona questo strumento. Abbiamo seguito 4 istituti toscani in questo processo. Nel discutere e nel parlare si va a capire quali sono i bisogni, e si capiscono le aree critiche in cui intervenire, ad esempio per quanto riguarda gli spazi, le divise scolastiche, i libri di testo da adottare”,

Il tema delle disuguaglianze sociali è rilevante nel nostro Paese

“Nello specifico anche le questioni di genere fanno parte di questo tema, molto spesso le disuguaglianze sociali comportano una visione di sè stereotipata”.

Gli strumenti normativi che abbiamo sono sufficienti?

“Il nostro Paese ha avuto una grande spinta dalla Convenzione di Istanbul. Non servono tanto strumenti normativi, bisogna applicarli. Bisogna capire quando tutto viene realizzato”.

