Part-time 2022, ci sono tre tipologie di orario: orizzontale, verticale e mista

Entro il 15 marzo 2021 il personale docent, educativo e ATA (esclusi i DSGA) potrà presentare la domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per l’anno scolastico 2022/23 oppure, viceversa, per richiedere esplicitamente il rientro a tempo pieno, se in part-time.

Le domande devono essere indirizzate, per il tramite del Dirigente scolastico della scuola di servizio, all’Ambito Territoriale competente

Nella domanda è necessario indicate la modalità di richiesta e cioè:

part-time orizzontale con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi

con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi part-time verticale con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese o di determinati periodi dell’anno; per il solo personale ATA, inoltre, in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell’arco temporale preso in considerazione e cioè settimana, mese o anno

con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese o di determinati periodi dell’anno; per il solo personale ATA, inoltre, in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell’arco temporale preso in considerazione e cioè settimana, mese o anno part-time misto con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due precedenti modalità.

Modello di domanda

Si consiglia di consultare il sito dell’USR di riferimento o dell’Ambito Territoriale, per verificare la pubblicazione di eventuali note con modelli allegati.

In proposito, ad esempio, l’USR Liguria ha pubblicato tre modelli utili: