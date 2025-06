Parte oggi la seconda prova scritta agli esami di stato

Oggi è il giorno della seconda prova scritta agli esami di Stato. 524.415 gli studenti impegnati sugli elaborati di indirizzo: latino per il classico, matematica per lo scientifico, prima lingua straniera al linguistico, mentre negli istituti tecnici e professionali le prove spaziano tra economia aziendale, discipline turistiche, scienze umane, informatica e altre materie di indirizzo

L’esame inizia alle 8:30 e durerà tra le 4 e le 6 ore, a seconda dell’indirizzo e in 18 ore, distribuite su tre giorni, all’artistico. La seconda prova del liceo musicale e coreutico, invece, si tiene in due giorni. Il punteggio massimo attribuibile alla seconda prova è di 20 punti.

Come sempre, la traccia è predisposta direttamente dal Ministero, e non dai singoli istituti. Dunque solo penna e vocabolario per il latino, calcolatrici non programmabili per la matematica, codice civile in alcuni tecnici, matite, compassi e attrezzatura tecnica all’artistico, comprese borracce e bottigliette d’acqua e merende.

Come è poi più che noto, vietatissimi cellulari, smartwatch e tablet, mentre sarà la scuola a provvedere a distribuire i fogli dove svolgere il compito.

Anche la seconda prova è nazionale e dunque i compiti saranno uguali in tutta Italia a seconda dell’indirizzo di studi scelto.