Patto per la scuola, c’è la firma tra Ministro e Sindacati [TESTO PDF]

Nella serata di oggi, 20 maggio, il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi ha firmato a Palazzo Chigi, con le Organizzazioni Sindacali, il “Patto per la Scuola al centro del Paese”.

“Sono convinto che la via intrapresa, quella del dialogo e del Patto – ha dichiarato il Ministro -, resti la via necessaria per trovare delle soluzioni per il Paese. Questo Patto è la base per gli sviluppi successivi. Vogliamo andare avanti e quindi prendiamo questo come un punto di partenza, che abbiamo costruito insieme, per rimettere la scuola al centro”.

Con questo patto il Ministero dell’istruzione e le OO.SS. concordano, in particolare, di:

Garantire un’efficace programmazione e gestione dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche attraverso nuove procedure di reclutamento finalizzate ad assicurare la presenza di ogni figura professionale prevista dall’organico il 1° settembre di ogni anno. Tale impegno si deve realizzare entro l’avvio del prossimo anno scolastico, anche attraverso una procedura urgente e transitoria di reclutamento a tempo indeterminato .

. Garantire la sicurezza degli ambienti scolastici .

. Definire provvedimenti finalizzati all’innalzamento dei livelli di istruzione volti a contrastare gli abbandoni e la dispersione scolastica e per aumentare l’inclusività , per il rafforzamento dell’offerta formativa delle scuole in raccordo con i territori e per sviluppare percorsi didattici individualizzati per tutti gli studenti, attraverso un utilizzo più efficace delle risorse.

Potenziare la formazione iniziale dei docenti della scuola secondaria.

. Definire un sistema strutturato di formazione continua .

. Programmare percorsi formativi per dirigenti e per il reclutamento e la formazione del personale ATA , compresi i neoassunti.

Prevedere efficaci politiche salariali per la valorizzazione del personale con il prossimo rinnovo del contratto.

Aprire un confronto sulla mobilità del personale scolastico e della dirigenza.

Il Ministero avvierà, sulle materie suindicate, a partire dal reclutamento e dai protocolli di sicurezza, tavoli tecnici dedicati allo studio, all’analisi e alla

definizione di soluzioni condivise, che saranno verificate e, quando attuate,

monitorate.