PCTO e America’s Cup 2027: nuove opportunità formative per gli studenti delle scuole superiori

Su iniziativa del Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, è stato approvato un emendamento al Decreto legge Sport che prevede l’attivazione, da parte delle scuole secondarie di secondo grado, di Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) nell’ambito della 38ª edizione della prestigiosa regata internazionale “America’s Cup – Napoli 2027”.

L’obiettivo è quello di potenziare il valore formativo e orientativo dei PCTO, offrendo agli studenti un’esperienza concreta e di alto livello nell’apprendimento sul campo, in particolare per chi è inserito nei percorsi tecnico-professionali “4+2”.

Secondo il Ministro Valditara, “il progetto offre agli studenti opportunità concrete di crescita e orientamento professionale, valorizza le scuole del territorio e promuove la cultura dello sport, che significa anche cultura del rispetto delle regole e delle persone. Temi fondamentali per la formazione dei giovani, che rivestono un ruolo di primo piano nella nostra azione di governo, come testimonia l’importante lavoro che stiamo svolgendo in collaborazione con il Ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi”.

Le scuole appartenenti alle filiere tecnico-professionali connesse agli ambiti tecnologici degli ITS Academy potranno quindi sviluppare percorsi didattici in linea con le diverse attività legate all’evento, in collaborazione con enti pubblici e soggetti privati coinvolti nell’organizzazione.

Tutte le attività si svolgeranno nel rispetto di elevati standard di sicurezza: le realtà ospitanti dovranno infatti aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), includendo una sezione dedicata agli studenti in PCTO, che sarà trasmessa alle rispettive scuole.