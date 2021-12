Pcto presso le forze armate, l’idea dell’Usr Sicilia. Siglato il protocollo

Un Pcto presso le forze armate. Questa l’idea dell’USR della regione Sicilia, che ha siglato un accordo con l’esercito al fine – si legge nel protocollo – di un miglioramento della formazione tecnico-professionale, tecnologica ed operativa delle studentesse e degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado.

La figura del tutor

Ricordiamo che il Pcto, previsto dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevede la presenza di un tutor interno all’istituto, che svolge le seguenti funzioni, come esplicitato in un articolo precedente:

a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato che verrà sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);

b) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento

c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;

d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse; e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;

f) promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto;

g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell’eventuale riallineamento della classe;

h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

L’avviso dell’Ufficio Scolastico Regionale Sicilia

Si comunica che l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia ha sottoscritto un Protocollo d’intesa con il Comando Militare dell’Esercito in Sicilia (prot. n. 38899 del 20/12/2021) finalizzato alla realizzazione di Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento che si allega alla presente.

Il Protocollo intende promuovere PCTO presso o in collaborazione con Enti, Distaccamenti, Reparti e Comandi della Forza Armata Esercito di stanza in Sicilia, rivolti a studenti frequentanti le terze, quarte e quinte classi delle scuole secondarie di secondo grado della Sicilia.

Il Comando Militare dell’Esercito in Sicilia intende confermare ed ampliare le consolidate sinergie le istituzioni scolastiche per contribuire con proprie risorse, esperienze, conoscenze scientifiche, tecnologiche e gestionali, al miglioramento della formazione tecnico-professionale, tecnologica ed operativa delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado.