Pcto su multilinguismo, pubblicato avviso: le soluzioni di British School Catania, partner affidabile per le scuole interessate

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) ha recentemente pubblicato un importante Avviso per la presentazione di progetti PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento) dedicati al multilinguismo, con la possibilità di arricchire il percorso formativo degli studenti attraverso esperienze all’estero.

Si tratta di un’iniziativa che rappresenta una grande opportunità per la scuola italiana, per innovare i percorsi PCTO e potenziare le competenze linguistiche e interculturali delle nuove generazioni.

I contenuti dell’Avviso: fino a 150.000 euro di finanziamento

L’Avviso prevede la possibilità per le istituzioni scolastiche di presentare progetti finalizzati alla promozione del multilinguismo, eventualmente comprendenti esperienze di studio e formazione all’estero.

Tra i punti salienti:

Contributo massimo finanziabile: fino a 150.000 euro per progetto

Scadenza per la presentazione delle domande: entro il 5 agosto 2025

Modalità di assegnazione dei fondi: a sportello, con priorità alle domande presentate prima e fino a esaurimento delle risorse disponibili.

Una sfida e un’opportunità: valorizzare i PCTO con esperienze linguistiche internazionali

Il bando del MIM risponde all’esigenza di rafforzare il multilinguismo nella scuola italiana e offre l’occasione di integrare le attività PCTO con periodi di formazione all’estero, grazie a progetti che favoriscono lo scambio culturale e la crescita personale degli studenti.

Le scuole interessate potranno così progettare percorsi che non si limitano al contesto locale, ma si aprono a esperienze internazionali in paesi come Francia, Spagna, Regno Unito, Irlanda e anche Praga, dove l’offerta formativa multilingue è altamente qualificata.

Il ruolo della British School Catania come partner per la scuola

La British School di Catania, associata AIBSE (Associazione Internazionale di Scuole di Lingue), vanta una decennale esperienza nella formazione linguistica e si propone come partner affidabile per le scuole italiane interessate a partecipare all’Avviso MIM.

La British School di Catania è in grado di affiancare le istituzioni scolastiche sia nella fase di preparazione del progetto che nella sua realizzazione concreta, grazie a un know-how consolidato e a una rete internazionale di relazioni e gemellaggi.

In particolare, la British School Catania può occuparsi dell’organizzazione di PCTO all’estero per soggiorni linguistici in inglese, francese e spagnolo, della durata compresa tra 15 e 30 giorni, in destinazioni come:

Francia

Spagna

Regno Unito

Irlanda

Praga

Con soluzioni logistiche complete che garantiscono esperienze formative di alta qualità per gli studenti italiani.

📧 Per informazioni e contatti:

Email: [email protected]

Telefono: 095 7164123