Peer Education, apprendere dai compagni è più efficace: a Didacta Sicilia 2023, Panzavolta e Naldini (Indire)

Lo scorso sabato si è conclusa ufficialmente la seconda edizione di Fiera Didacta Sicilia, lo spin off del più importante appuntamento fieristico sull’innovazione del mondo della scuola: l’edizione 2023 si è sovlta nel corso di tre giorni dal 12 al 14 ottobre a Catania, per la precisione a Misterbianco, negli spazi espositivi di SICILIA FIERA Exhibition Meeting Hub.

A trovarci nel nostro stand sono stati Massimiliano Naldini (Indire) e Silvia Panzavolta (Indire). Entrambi hanno parlato di Peer Education. Ecco le parole di Naldini.

Ha lavorato su un’app per la collaborazione tra studenti: di che si tratta?

“Noi non abbiamo sviluppato l’app, abbiamo intercettato questa scuola, il liceo scientifico Banzi di Lecce, nell’ambito del progetto di ricerca “Avanguardie Educative”. Indire ha come mission l’intercettazione dell’innovazione nella scuola e proprio per questo nel 2014 abbiamo siglato un manifesto insieme a 22 scuole, su metodologie innovative tra cui l’autonomia dello studente. Lo studente deve essere consapevole, partecipe del proprio percorso formativo. Una delle idee in cui si declina questo movimento è l’apprendimento autonomo e tutoring. Il liceo Banzi ha portato avanti un progetto di peer tutoring, quest’app nasce insieme a questo gruppo di studenti”.

Cosa vi ha insegnato questo progetto?

“Questo progetto è importante perché mette in pratica i principi teorici del senso di autoefficacia, la motivazione. I ragazzi sono partecipi, attenti a una riflessione rispetto ai bisogni della comunità. Il progetto parte da aspetti disciplinari ma in realtà è un’esperienza che in qualche modo va a sviluppare e consolidare competenze trasversali che sono fondamentali nella società attuale. Non si pensa quindi solo a competenze disciplinari ma anche trasversali”.

Insieme a Naldini ha parlato uno studente del liceo, che ha raccontato: “Il nostro team è nato nel 2014 quando c’era la necessità di innovare la scuola. Non ci occupiamo solo di manutenzione. Siamo una decina di ragazzi che ci occupiamo di tutto quello che c’è dietro un’applicazione. Questa vuole creare una rete di scuole in cui ognuna può collaborare per crescere insieme. L’app è un mezzo attraverso cui espandere la Peer Education in tutti gli istituti possibili. Abbiamo esportato questo progetto anche a livello nazionale. La Peer Education modifica l’equilibrio di una classe, ci permette di trasformarci in docenti dei nostri compagni di classe”.

Ecco le parole di Panzavolta.

“Questa collaborazione è un aspetto importante della governance del sistema scolastico. Crediamo che gli studenti debbano avere più spazio. Gli studenti hanno programmato un’app per far sì che gli studenti siano collegati. Non solo gli studenti della loro scuola, ma gli studenti di tutte le scuole italiane. Ci sembra un bell’esempio di costruzione di ponti, vediamo spesso barriere nella società. Ci sembra un bel messaggio educativo. Apprendere dai compagni, lo dice la ricerca, è più efficace”:

“La tecnologia è l’abilitatore per far sì che gli studenti si possano aiutare reciprocamente, si possano scambiare gli appunti, si possano mettere a rivedere i lavori. Quando insegni qualcosa a qualcuno impari ancora meglio. I vantaggi ci sono sia per chi riceve questo tipo di apprendimento sia per chi lo eroga.

La Tecnica della Scuola a Didacta Sicilia 2023

La Tecnica della Scuola, dopo il successo della prima edizione di Didacta Sicilia e la partecipazione, per il primo anno, a Didacta Italia, a Firenze, è stata ovviamente presente in fiera in qualità di ente di formazione e testata giornalistica, con una copertura totale di tutti gli eventi previsti.

