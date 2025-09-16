Pei scuola entro fine ottobre, come si compila in modo utile? Cosa devono sapere i neoassunti? – Rivedi la diretta

Il Piano Educativo Individualizzato (PEI) è uno strumento fondamentale per l’inclusione scolastica, delineando percorsi personalizzati per gli studenti con disabilità. Tuttavia, la sua implementazione nella pratica quotidiana in classe e la sua gestione complessiva presentano non poche sfide, specialmente per i docenti di sostegno, sia quelli con esperienza che, in particolare, i neoassunti.

L’obiettivo primario deve essere quello di trasformare il PEI da mero documento formale in un vero e proprio progetto di inclusione condiviso, che sia concreto, utile e snello, piuttosto che gravato da eccessiva burocrazia.

Le difficoltà operative dei docenti di sostegno, in particolare dei neoassunti

Gli insegnanti di sostegno si trovano ad affrontare diverse difficoltà durante la stesura o l’applicazione del PEI. Queste sfide possono riguardare l’integrazione del PEI con il PTOF e la progettazione scolastica generale, la traduzione operativa delle diverse sezioni del PEI in attività concrete in classe, e la costruzione di una collaborazione efficace con i docenti curricolari.

Per i docenti alle prime esperienze con il PEI, queste difficoltà possono essere amplificate, richiedendo spesso un consiglio pratico per orientarsi. La gestione degli aspetti emotivi e relazionali degli studenti con disabilità è inoltre una componente cruciale e delicata nell’elaborazione e applicazione del PEI, aggiungendo un ulteriore livello di complessità al ruolo dell’insegnante di sostegno.

L’urgenza di un PEI pratico e meno burocratico

Affinché il PEI possa essere realmente efficace e un progetto di inclusione condiviso, è essenziale che sia concepito come uno strumento pratico e meno burocratico. L’attuale quadro normativo ha introdotto novità che le scuole hanno dovuto recepire, e l’auspicio è che queste riforme portino a cambiamenti concreti dal punto di vista operativo. È fondamentale che le risorse e gli strumenti messi a disposizione dalla scuola supportino concretamente l’attuazione del PEI, e che gli strumenti digitali inclusivi possano effettivamente sostenere l’apprendimento personalizzato. La necessità di rendere il PEI più utile e meno burocratico è un desiderio esplicito, evidenziando come la complessità amministrativa possa talvolta ostacolare la sua funzione educativa e inclusiva.

La diretta della Tecnica della Scuola

Di tutti questi argomenti parleremo nel corso della diretta della Tecnica della Scuola di oggi, martedì 16 settembre alle ore 16,00. Ospiti gli esperti del PEI Salvatore Impellizzeri, dirigente scolastico e Katia Perdichizzi, docente.

Il corso

Su questi argomenti il webinar Guida alla compilazione del PEI, a cura di Katia Perdichizzi, a partire dall’8 ottobre.

Tra i materiali del corso da scaricare disponibili anche i modelli di Pei editabili in formato .docx