Pensioni, oggi è il giorno di pagamento. Assegno più alto: le info utili

In pagamento le pensioni per il mese di febbraio. da ieri sono scattati i nuovi assegni. Nella nuova mensilità sarà presente un conguaglio per rimediare a un errore di calcolo dell’Inps sugli assegni di gennaio.

Il mese scorso infatti l’Inps aveva ridotto circa 100mila assegni per il calcolo del cosiddetto bonus Poletti, introdotto dal governo. A essere colpiti gli assegni tra i 1.500 e i 2.000 euro.

Negli assegni di febbraio ecco quindi un conguaglio, comunicato immediatamente con le emissioni di gennaio.

Con l’arrivo delle pensioni di febbraio sarà quindi necessario controllare attentamente il cedolino per verificare l’effettiva differenza con l’emissione precedente.

Pensioni scuola, ecco le date di pagamenti nel 2020

Ecco di seguito il calendario mensile dei pagamenti per l’anno 2020.

FEBBRAIO: sabato 1 (poste), lunedì 3 (istituti di credito)

MARZO: lunedì 2 (poste e istituti di credito)

APRILE: mercoledì 1 (poste e istituti di credito)

MAGGIO: sabato 2 (poste), lunedì 4 (istituti di credito)

GIUGNO: lunedì 1 (poste e istituti di credito)

LUGLIO: mercoledì 1 (poste e istituti di credito)

AGOSTO: sabato 1 (poste), lunedì 3 (istituti di credito)

SETTEMBRE: martedì 1 (poste e istituti di credito)

OTTOBRE: giovedì 1 (poste e istituti di credito)

NOVEMBRE: lunedì 2 (poste e istituti di credito)

DICEMBRE E TREDICESIMA: martedì 1 (poste e istituti di credito)