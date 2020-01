Pensioni, una novità per il riscatto della laurea: tutte le info

Per chi vuole raggiungere prima la pensione c’è una novità. Il riscatto della laurea, così come precisa l’Inps con la circolare n.6 del 22 gennaio, prevede un allargamento della platea. La possibilità di recuperare gli anni di studio universitario nel conteggio del periodo necessario per accedere alla pensione non sarà valida solo per gli under 45, ma anche per coloro che superano questa età, ma con delle condizioni.

Poniamo il caso che una docente abbia studiato per tre anni, dal 1994 al 1997: con l’interpretazione precedente poteva riscattare solo gli ultimi due anni (1996 e 1997). Adesso, invece, c’è la possibilità di riscattare tutti e 4 gli anni, compresi quelli precedenti al 1996. C’è però una condizione: il lavoratore deve optare per la liquidazione dell’assegno pensionistico con il sistema contributivo accantonati dal 1996.

Il riscatto dei periodi di studio universitario svolti entro il 1995 può essere fatto con il metodo contributivo se l’interessato prima (o contestualmente) chiede che tutta la pensione sia calcolata con questo sistema. L’opzione al contributivo può essere esercitata a condizione che il lavoratore abbia meno di 18 anni di contributi entro il 31 dicembre 1995, ma almeno 15 anni di contributi di

cui cinque ricadenti in un sistema contributivo.

Un allargamento della platea che contribuirà a un boom ulteriore dell’accesso alla misura prevista dal governo Conte I. Nel 2019 sono arrivate quasi 70mila domande: 29mila per il riscatto ordinario della laurea, 35mila per quello agevolato e 5mila per la pace contributiva.

Riscatto laurea, il simulatore dell’Inps

L’INPS ha reso disponibile un simulatore per calcolare l’onere da versare al fondo pensionistico di appartenenza.