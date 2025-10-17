Percorsi abilitanti: procedure illogiche e inique

Siamo corsisti iscritti al percorso abilitante da 30 CFU ex art. 13 del DPCM 4 agosto 2023, attivato per l’anno accademico 2025/2026, riservato ai docenti già specializzati sul sostegno.

Desideriamo sottoporre alla Vostra attenzione una questione che, come evidenziato anche dalla FLC CGIL, risulta discriminante nei confronti degli iscritti al nostro percorso: il bando di concorso attualmente consente la partecipazione con riserva ai soli corsisti dei percorsi abilitanti e di specializzazione a.a. 2024/2025, purché conseguano il titolo entro il 31 gennaio 2026, escludendo di fatto i corsisti dell’a.a. 2025/2026, pur se frequentanti il medesimo percorso abbreviato da 30 CFU e con identiche modalità formative.

Riteniamo che tale differenza di trattamento non trovi fondamento logico né normativo, poiché il nostro percorso presenta la stessa struttura, i medesimi requisiti di accesso e la stessa durata di quello attivato nell’anno accademico precedente, differendo unicamente per la tempistica di avvio amministrativo.

Inoltre, segnaliamo che UniLink, ha recentemente riaperto nuovi percorsi abilitanti con anno accademico 2024/2025, e che i tutor eCampus stanno attualmente proponendo ai corsisti la possibilità di iscriversi a tali nuovi percorsi, al fine di rientrare nei termini del bando.

Inoltre, è doveroso sottolineare che l’Università eCampus ha permesso ai corsisti di iscriversi ai percorsi abilitanti, anche nel mese di giugno, per l’anno accademico 24/25. SUCCESSIVAMENTE ha prorogato continuamente le iscrizioni e ha modificato, ad insaputa degli iscritti, l’a.a. in 25/26.

Tale circostanza conferma l’incongruenza e l’iniquità della situazione attuale, che penalizza ingiustamente coloro che, pur avendo intrapreso lo stesso identico percorso formativo, risultano esclusi solo per un aspetto formale di calendario accademico.

Per queste ragioni, chiediamo che anche i corsisti iscritti ai percorsi abilitanti da 30 CFU a.a. 2025/2026 vengano inclusi, in analogia con quelli del 2024/2025, tra i soggetti ammessi con riserva alla partecipazione al concorso, qualora il titolo venga conseguito entro il 31 gennaio 2026.



Gruppo percorsi abilitanti 25/26