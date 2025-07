Percorsi Indire, no alla doppia iscrizione ad Indire e ad un’Università o a due Università – FAQ

Percorsi Indire, no alla doppia iscrizione ad Indire e ad un’Università o...

Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato nuove faq riguardanti l’iscrizione ai percorsi Indire su sostegno.

Ricordiamo che per i triennalisti (solo per i docenti appartenenti a classi di concorso ad esaurimento) la scadenza è stata prorogata alle ore 17 dell’11 luglio. La stessa scadenza vale per gli specializzati all’estero che rinuncino al riconoscimento del titolo.

Le faq

Triennalisti

Posso presentare domanda di iscrizione ai percorsi di cui all’art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, a più di una Università contemporaneamente?



No. Ai sensi dell’art. 6, comma 1, del decreto ministeriale 24 aprile 2025, n. 75, “Coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5 presentano istanza di iscrizione ai percorsi erogati dell’INDIRE ovvero da una Università”.

Posso presentare domanda di iscrizione ai percorsi di cui all’art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, contemporaneamente all’INDIRE e ad una Università?



No. Ai sensi dell’art. 6, comma 1, del decreto ministeriale 24 aprile 2025, n. 75, “Coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5 presentano istanza di iscrizione ai percorsi erogati dell’INDIRE ovvero da una Università”.

Specializzati all’estero

Posso presentare domanda di iscrizione ai percorsi di cui all’art. 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, a più di una Università contemporaneamente?



No. Ai sensi dell’art. 5, comma 5, del decreto interministeriale 24 aprile 2025, n. 77, “La domanda di iscrizione può essere rivolta o all’INDIRE o ad un’Università; in caso di eccedenza di iscrizioni presso le Università, queste provvederanno a trasmettere le domande eccedenti all’INDIRE”.

Posso presentare domanda di iscrizione ai percorsi di cui all’art. 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, contemporaneamente all’INDIRE e ad una Università?



No. Ai sensi dell’art. 5, comma 5, del decreto interministeriale 24 aprile 2025, n. 77, “La domanda di iscrizione può essere rivolta o all’INDIRE o ad un’Università; in caso di eccedenza di iscrizioni presso le Università, queste provvederanno a trasmettere le domande eccedenti all’INDIRE”.