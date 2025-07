Percorso sostegno Indire per triennalisti e specializzati estero, faq aggiornate: domande entro l’8 luglio

Dopo le faq pubblicate dal MIM, anche Indire ha pubblicato le attese domande e risposte, che nei giorni scorsi sono state soggette ad aggiornamento.

Si riferiscono ai percorsi su sostegno per triennalisti e ai percorsi per gli specializzati all’estero che rinunciano al riconoscimento del titolo. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata all’8 luglio.

Di seguito, riportiamo le faq aggiornate.

FAQ corsi di specializzazione art.6 del D.L. n.71/2024

Quando verrà pubblicato il Calendario didattico?

Il calendario didattico verrà pubblicato circa 10 giorni dopo la pubblicazione della graduatoria. Sarà stabilito in base alle iscrizioni pervenute.

I Laboratori previsti saranno in presenza?

I Laboratori saranno a distanza e in forma sincrona.

Il materiale di studio verrà fornito?

Sì, sarà messo a disposizione in piattaforma.

Qual è il numero totale e preciso di esami che i corsisti dovranno sostenere tra intermedi, laboratorio e finale?

Per quanto riguarda i percorsi di cui al D.M. 75/2025, gli esami intermedi sono 18.

È previsto un esame finale.

Chi non dovesse rientrare nei posti disponibili dovrà attendere la pubblicazione di altro avviso?

In caso di esclusione dalle graduatorie e in assenza di comunicazione di successivi avvisi di scorrimento, il corsista potrà verificare la disponibilità presso altri Atenei.

A parità di anni di servizio in graduatoria, prevale il docente più giovane come età anagrafica o come inizio dell’insegnamento?

Prevale il docente anagraficamente più giovane.

Il corso INDIRE è compatibile con l’anno di prova?

Si, il percorso è compatibile con l’anno di prova. La didattica verrà erogata in modalità sincrona e sono ammesse assenze nella misura del 10% sul totale delle attività.

Nell’inserimento degli anni di servizio, se vengono inseriti più anni rispetto agli ultimi 5, deve essere rifatta la domanda o comunque verranno calcolati solo gli ultimi 5?

No, non bisogna rifare la domanda.

Nella domanda di iscrizione si richiede di inserire il numero di giorni effettuati. Svolgendo più di 180 giorni di servizio, quanti se ne devono contare?

Nell’autocertificazione devono essere inseriti tutti i periodi di servizio.

Se per un anno scolastico si è prestato servizio “misto”, ovvero sia su sostegno sia su posto comune, può considerarsi come anno svolto su sostegno?

No, il servizio deve essere prestato su posto di sostegno per almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti.

A chi deve essere inviato il Buono emesso con Carta del docente?

Il buono emesso con Carta del Docente deve essere inviato a [email protected].

È possibile iscriversi al corso in oggetto se si sta svolgendo un percorso di abilitazione all’insegnamento 60 CFU?

È possibile fare una doppia iscrizione universitaria che non preveda obbligo di frequenza (come corso universitario, master, ecc.) purché sia dichiarato con autocertificazione.

Nel bando si parla di servizio prestato nelle scuole statali e paritarie ma non di Formazione Professionale. Come dev’essere considerata?

Il periodo di servizio deve essere prestato presso una scuola statale o paritaria. Non possono essere prese in considerazione periodi di servizio prestati in altri ambiti.

La domanda è stata scaricata ma non compare l’informativa per la privacy.

L’informativa sulla privacy è accettata come parte dell’iscrizione su piattaforma GOMP. Non occorre compilarla all’interno del documento d’iscrizione.

Il sistema non ha in elenco l’istituto in cui ho svolto tutti gli anni di servizio, cosa devo fare?

Cercare il codice meccanografico univoco attuale dell’istituto. Si suggerisce di inserire manualmente i dati richiesti.

Se non si possiede la certificazione attestante i titoli di studio, è corretto caricare un’autocertificazione?

Tutti i titoli possono essere autocertificati.

Si può modificare la domanda una volta inoltrata (ad es. documenti allegati, ecc.)? Se sì, tramite Gomp?

La domanda non può essere modificata dal corsista. Sarà necessario aprire un Ticket al supporto GOMP per resettare la domanda e portarla in status “Bozza”. L’aspirante corsista provvederà poi a ricompilare la domanda e a inviarla nuovamente. Non sarà necessario effettuare un secondo pagamento in caso si sia già provveduto a versare la quota di preiscrizione.

Il percorso INDIRE consente di accedere direttamente al ruolo?

No. Il percorso INDIRE conferisce la specializzazione sul sostegno. Con questa si potrà partecipare ai concorsi o essere inseriti nella prima fascia GPS, ma non comporta l’immissione automatica in ruolo.

Chi sta concludendo un percorso abilitante può iscriversi anche corso TFA INDIRE?

No, l’iscrizione è incompatibile con i corsi con frequenza obbligatoria.

È possibile frequentare un corso INDIRE nello stesso anno accademico di un percorso abilitante ex articolo 13?

No, non è possibile una doppia iscrizione con obbligo di frequenza, a prescindere dal punto in cui ci si trovi con la seconda.

È prevista la presenza di posti riservati ai possessori di invalidità pari o superiore al 66%, nell’ambito dei 900 messi a disposizione, per la scuola secondaria di secondo grado?

No, non sono previste riserve posti. È prevista esclusivamente un’agevolazione economica.

Se si è iscritti in università per frequentare il corso TFA e non si intende frequentare, per poter fare domanda per il percorso INDIRE è necessaria la rinuncia agli studi nell’università precedente?

Sì, si conferma la necessità della rinuncia.

Si possono cumulare due o più servizi di sostegno nello stesso grado, fatti nello stesso anno scolastico anche in istituti diversi, in modo da cumulare i giorni di servizio su sostegno e raggiungere i 180 giorni di servizio?

Sì, si possono cumulare.

I docenti di ruolo con incarichi di sostegno (e anzianità sufficiente, almeno 3 anni su 5 previsti) possono partecipare al bando?

Si, i docenti di ruolo che abbiano tutti i requisiti previsti dal bando possono partecipare.

Sono previste agevolazioni per donne in stato di gravidanza (es. impossibilitate a spostarsi

per gli esami, recupero lezioni/esami, ecc.)?

Trova applicazione la normativa vigente di cui al D.Lgs. 151/2001 e D. Lgs 81/2008.

Il possesso di una laurea avrà un peso maggiore rispetto al diploma magistrale, ai fini del punteggio in graduatoria?

No. La graduatoria verrà stilata, distinta per grado di istruzione, assegnando priorità ai docenti con un numero di anni di servizio su posto di sostegno superiore a tre nel quinquennio di riferimento. A parità di posizione prevale il docente più giovane.

L’anno di servizio appena concluso, pur non rientrando nel computo delle tre annualità richieste come requisito d’accesso, verrà comunque conteggiato come anzianità di servizio nella graduatoria definitiva?

No, il riferimento sono i 5 anni precedenti a ritroso dal 2023/2024.

Chi ha Legge 104, ma invalidità inferiore al 66%, ha diritto all’esonero? Se comma 1 è riconosciuta invalidità superiore al 33%, se comma 3 superiore al 66%?

La Legge 104, o Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, non ha una percentuale specifica di invalidità legata all’ottenimento dei suoi benefici.

Il TFA INDIRE per gli ITP vale 12 punti in GPS?

Il titolo rilasciato da INDIRE è un titolo di specializzazione non universitario, utilizzabile esclusivamente in ambito nazionale all’interno del sistema educativo di istruzione e formazione.

Il servizio prestato tramite MAD concorre alla maturazione delle tre annualità?

Il servizio prestato tramite MAD vale se svolto su posto di sostegno sul medesimo grado di istruzione.

Secondo la legge provinciale n. 5 del 7 agosto 2006, in Trentino, nella scuola professionale provinciale, il

sostegno ufficialmente è sulla classe e non sul singolo. Può costituire un problema per l’accesso al corso?

No, non costituisce un problema per l’accesso al percorso, purché il candidato abbia tutti i requisiti previsti dall’avviso.

Diploma professionale ACI e diploma magistrale triennale non compaiono tra i titoli culturali. Costituiscono titolo di accesso per la CDC sull’Infanza?

Per il diploma magistrale triennale si rimanda all’opzione”Diploma magistrale conseguito entro a.s. 2001/02, dichiarato abilitante con D.P.R. del 25 marzo 2014 (pubb. in G.U. del 15 maggio 2014)” in fase di iscrizione su GOMP. Si conferma che gli altri due non sono titoli che permettono l’accesso.

Se non si dovesse rientrare nei posti messi a bando dalle università, è previsto un dirottamento su bando INDIRE?

Per quanto riguarda i percorsi di cui al D.M. 75/2025, nel caso di mancato accoglimento dell’istanza di iscrizione, l’interessato può verificare la disponibilità di posti residui presso i percorsi autorizzati ai sensi del presente decreto.

Il corso INDIRE sarà proposto anche nell’anno 2025/26?

La normativa attuale non prevede percorsi straordinari sul sostegno per l’a.a. 2025/2026.

Per quanto riguarda le sedi di esame, è previsto un criterio di regionalità o è possibile scegliere la sede?

Non c’è regionalità: le sedi di esame saranno nelle principali regioni italiane, isole comprese.

FAQ corsi di specializzazione art.7 del D.L. n.71/2024

Ho fatto istanza di riconoscimento il 7 giugno 2024 per il titolo estero, ma ho un contenzioso in atto al quale dovrei rinunciare. Posso tentare l’iscrizione al percorso INDIRE secondo l’art. 7?

La rinuncia al contenzioso è prerequisito fondamentale.

Per i titoli conseguiti all’estero, il servizio prestato nel 2024/25 vale come esonero dal tirocinio?

Ai fini dell’esonero dal tirocinio, la maturazione dell’anno scolastico in Italia quali docenti su posto di

sostegno sullo specifico grado di interesse deve avvenire alla data di presentazione della domanda di partecipazione ai percorsi di formazione attivati.

No. La graduatoria verrà stilata in ordine di presentazione della domanda.

Riguardo al tirocinio per titolo estero è stato detto che deve essere l’interessato a informarsi e organizzarsi, ma nell’avviso ministeriale c’è scritto che le università devono stipulare delle convenzioni. Questo riguarda anche INDIRE?

È corretto: INDIRE stipulerà convenzioni per il tirocinio a seguito di indicazioni fornite dal corsista.

Se non si dovesse rientrare nei posti messi a bando dalle università, è previsto un dirottamento su bando INDIRE?

Nel caso di mancato accoglimento dell’istanza di iscrizione presso le università ai percorsi previsti dal D.M. 77/2025, queste provvederanno a trasmettere le domande eccedenti a INDIRE.

